Milan-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Il Milan ospita il Lecce a San Siro per continuare la corsa in campionato: le ultime novità sulla partita e le scelte dei due allenatori.
A cura di Ada Cotugno
Il Milan vuole insidiare l'Inter nella lotta allo Scudetto e grandi speranze passano dalla sfida di San Siro contro il Lecce: ha tolto l'asterisco alla sua classifica e ora vuole continuare la rincorsa affidandosi ai suoi giocatori migliori. Fischio d'inizio oggi alla ore 20:45, la sfida sarà visibile in tv e in streaming su DAZN.

È la terza volta che le due squadre si incontrano dopo l'andata in campionato e la partita in Coppa Italia. I salentini si giocano tanto perché la situazione di classifica è complessa: vengono da tre sconfitte consecutive e sono a tre punti dal terzultimo posto, con il grave rischio di essere invischiati nella zona rossa della retrocessione.

  • Partita: Milan-Lecce
  • Dove: San Siro, Milano
  • Quando: domenica 18 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta Streaming: DAZN
  • Competizione: Serie A, 21ª giornata

Milan-Lecce, dove vederla in TV

La partita tra Milan e il Lecce si giocherà a San Siro. Sarà possibile seguirla in diretta TV su DAZN: basterà scaricare l'app sulla smart tv, accedere e poi selezionare l'evento desiderato. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Milan-Lecce, in diretta streaming: l'orario

A San Siro le squadre scenderanno in campo alle 20:45. Milan-Lecce si potrà seguire anche in streaming attraverso l'app di DAZN, supportata da diversi dispositivi mobili. Gli appassionati potranno collegarsi anche al sito web dal pc e accedere con le credenziali del proprio abbonamento.

Milan-Lecce, le probabili formazioni della partita

Dopo aver fatto panchina a Como Pulisic può tornare dal 1′ nell'attacco al fianco di Leao, sostituendo Nkunku. De Winter in difesa con Gabbia e Tomori, mentre a centrocampo potrebbe esserci Fofana. Di Francesco riabbraccia Banda e Ramadani dopo le squalifiche, mentre Gaspar è ancora out per due giornate. Non ci sarà neanche l'ex Camarda, infortunato.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco

