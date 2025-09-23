Milan-Lecce di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Milan-Lecce è il match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Allegri sfiderà quella di Di Francesco oggi, martedì 23 settembre, con calcio d’inizio alle 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere Milan-Lecce in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Milan-Lecce è il match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri sfiderà oggi, martedì 23 settembre, con calcio d'inizio alle 21:00, quella di Eusebio Di Francesco in una partita secca che vale il passaggio del turno. Dopo aver battuto il Bari nella fase precedente, i rossoneri tornano in campo sperando di avere la meglio anche sui salentini. Il Milan arriva a questa sfida dopo aver centrato tre vittorie consecutive in campionato.

Di fatto dopo il ko all'esordio stagione a San Siro contro la Cremonese, la squadra di Allegri ha poi battuto in sequenza proprio il Lecce al Via Del Mare, poi Bologna e Udinese nell'ultimo turno. Dall'altra parte invece i salentini si affacciano a questa partita dopo l'ennesima sconfitta, quella contro il Cagliari in casa che lasciano la squadra di Di Francesco all'ultimo posto con un solo punto conquistato. Allegri potrebbe optare per un super turnover anche perché nel weekend i rossoneri saranno impegnati in campionato in casa contro il Napoli di Conte. Qui tutte le informazioni su dove vedere Milan-Lecce in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Milan-Lecce

Orario: 21:00

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: martedì 23 settembre 2025

Diretta TV: Italia 1

Diretta streaming: Sportmediaset, Mediaset Infinity

Competizione: sedicesimi di Coppa Italia

Dove vedere Milan-Lecce in diretta TV

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Mediaset, precisamente su Italia 1, al numero 6 del Digitale Terrestre. Alle 20:25 al via il collegamento live da San Siro.

Milan-Lecce, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra Milan e Lecce sarà inoltre disponibile gratuitamente anche in diretta streaming. Tutti i tifosi e appassionati di calcio potranno collegarsi comodamente sia su Mediaset Infinity (disponibile anche scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone e tabelt) che sul sito di Sportmediaset. In telecronaca Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Milan-Lecce, le formazioni della partita di Coppa Italia

Nel Milan Allegri potrebbe proporre Gimenez e Nkunku in attacco vista l'indisponibilità di Leao che potrebbe rientrare contro il Napoli. A centrocampo a sinistra Bartesaghi con De Winter in difesa. Nel Lecce invece Camarda, cresciuto proprio nel vivaio rossonero, potrebbe guidare l'attacco dei salentini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco.