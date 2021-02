A poche ore dal derby di Milano che vale la vetta della classifica di Serie A, c'è ancora qualche dubbio sulle formazioni che scenderanno in campo a San Siro alle 15.00 di oggi domenica 21 febbraio 2021. Soprattutto in casa Inter, dove Antonio Conte – tra pretattica e dubbi amletici – deve ancora sciogliere le ultime riserve sui titolati. Più chiaro e diretto il discorso alla vigilia di Stefano Pioli la cui idea di Milan anti Inter sembra ben delineata.

Per i rossoneri, che si ritrovano a dover rincorrere la neo capolista nerazzurra dopo il brutto scivolone contro lo Spezia, il derby vale moltissimo. Non solo per i tre punti in palio, che vorrebbero dire primo posto in classifica solitario, ma anche per la propria autostima e considerazione in una settimana che non sarà priva di polemiche. la stracittadina, infatti, arriva alla vigilia di Sanremo, il Festival della canzone italiana che avrà un ospite d'eccezione, Zlatan Ibrahimovic, già al centro di discussioni sull'opportunità di dedicarsi ad altro in un momento così delicato del campionato rossonero.

Intanto Stefano Pioli fa spallucce su Ibra al Festival, sarà un problema del club gestirne le eventuali critiche. Il tecnico pensa al campo, a chi ci sarà e chi non sarà disponibile per essere all'altezza della situazione e contrastare l'Inter e un trend che vede favoriti i nerazzurri. Nessuna pretattica per Pioli, chi scende in campo è la formazione migliore, con gli uomini migliori, nei posti giusti. Il resto, come sempre in questi casi, lo farà la motivazione e l'orgoglio di non subire.

Probabile formazione Milan

In porta ci sarà il solito Donnarumma mentre davanti il classico schieramento a quattro. Ai lati Calabria e Theo Hernandez, mentre al centro Kjaer e capitan Romagnoli, con il primo che avrà il compito principale di contrastare Lukaku. In mediana, il grande rimpianto nerazzurro Sandro Tonali con Kessie per la cerniera davanti alla difesa. Poi, i tre trequartisti tra qualità e velocità: Saelemakers, Calhanoglu, Rebic. Tutti dietro a Re Ibrahimovic, terminale offensivo al quale il Milan appoggerà anima e corpo.

Milan (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.

Antonio Conte presenta un'Inter dal volto coperto. L'idea è quella di tenere i giocatori sulla corda, aumentando pressione e aspettative più di quanto un derby non riesca già a fare. L'obiettivo del tecnico è non creare vantaggi agli avversari ma anche prendersi tutto il tempo necessario per schiarirsi le idee e trovare la soluzione migliore. Vincere questo derby è l'esame di maturità. Dopo aver dimostrato di saper competere alla pari con la Juventus, lo scatto di reni contro la Lazio che ha permesso il sorpasso in classifica al Milan è stato il punto di partenza. Ora, la conferma.

Probabile formazione Inter

in porta ci sarà il solito Handanovic, capitano di lungo corso che coordinerà la difesa a tre: Skriniar, De Vrij e Bastoni, per fermare la minaccia Ibrahimovic. Esterni di corsa e sostanza saranno Hakimi e Perisic, gioventù ed esperienza in un mix che i nerazzurri sperano possa fare la differenza. In mediana, l'intoccabile Barella, insieme a Brozovic. Poi, Eriksen, il redivivo danese che è un passo avanti rispetto al prediletto Vidal. Infine, la LuLa: Lukaku e Lautaro Martinez, coppia gol per l'attacco più prolifico del campionato.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Conte.