La partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival Sanremo 2021 ha sollevato polemiche (Fabio Capello ha definito una "mancanza di rispetto" da parte del calciatore quella scelta avallata dalla società) e perplessità sugli aspetti organizzativi. Le domande più ricorrenti sono: come farà ad allenarsi? ce la farà a essere in campo e in quali condizioni? potrà preparare regolarmente una partita, dividendosi tra il palco dell'Ariston e il rettangolo verde? come di districheranno Milan e calciatore a livello organizzativo? è giusto che lo svedese goda di un trattamento così privilegiato nei confronti dei compagni di squadra?

Dubbi legittimi, alimentati anche da alcune considerazioni: a meno di cambi di programma, sarà costretto quasi sempre a viaggiare in tarda serata o di notte alla vigilia delle partite in calendario; sempre che nella scaletta non ritaglino un orario ad hoc per le sue esigenze; si trasferirà in auto e non elicottero, facendo spola tra Milano e Sanremo; la presenza al suo fianco di un preparatore atletico lo aiuterà a tenersi in forma ma resta un escamotage inusuale e per la continuità degli allenamenti di un giocatore.

In attesa di comunicazioni ufficiali, una cosa è certa: servirà cucire addosso a Ibra un programma a misura, a corredo di un accordo che era stato preso prima della firma del rinnovo del contratto con il Milan. I giorni più critici sono il 2 e il 3 marzo, quelli delle prime serate della kermesse canora. È in quel lasso di tempo che il turno infrasettimanale di campionato colloca la sfida contro l'Udinese. Come si fa? Tutto è legato agli orari della 25sima giornata che sarà spalmata su 3 giorni.

La Serie A e gli impegni con il Milan restano la priorità. La discriminante è se i rossoneri giocano di mercoledì alle 18 oppure alle 20.45. Ecco perché se Ibra sarà a Sanremo martedì dovrà tornare a Milano nella notte per essere in campo mercoledì, giocare e poi lasciare subito San Siro così da essere presente in tarda serata sul palco (salvo opportunità di collegamento da remoto). Giovedì 4 marzo, in occasione della seduta di scarico dopo la gara, la situazione dovrebbe essere definita: Ibra svolge il lavoro con la squadra a Milan e poi si dirige in Liguria. Vi resterà (forse) anche venerdì 5 e sabato 6 (ultima serata del Festival) e si allenerà assieme a un personal trainer messo a disposizione dal Milan, aggregandosi ai compagni di squadra – quasi certamente – direttamente a Verona (domenica 7 marzo i rossoneri sono di scena al Bentegodi).

È questa la scaletta definitiva di Ibra? No, si avrà un quadro più chiaro dopo il derby e quando saranno ufficializzati date e orari del turno infrasettimanale di campionato. Resta comunque la sensazione di inadeguatezza e tutte le perplessità relativamente alla situazione.