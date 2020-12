Zlatan Ibrahimovic protagonista a Sanremo. Ma non canterà. Basta solamente la notizia della sua presenza e la conferma dello svedese sul palco dell'Ariston per fare impennare l'attenzione attorno alla principale kermesse canora nazionale. Tutte le sere all'insegna di Ibrahimovic che però si dovrà evidentemente sdoppiare per essere contemporaneamente presente sia al Festival che a disposizione di mister Pioli. Perché? Il calendario di Serie A prevede un turno infrasettimanale il 3 marzo mentre Sanremo è in programma da martedì 2 a sabato 6.

Amadeus ha confermato senza indugi la presenza di Ibrahimovic, "in tutte le cinque sere del festival di Sanremo, senza saltare nessuna partita del Milan" ma la domanda sorge però spontanea: come farà il giocatore a mettersi a disposizione del Milan per la sfida di San Siro contro l'Udinese? Il palinsesto della Serie A è ben definito da tempo e la sesta giornata del girone di ritorno si disputerà tra martedì 2 e giovedì 4. In ogni caso, che il Milan giochi in anticipo, il mercoledì o in posticipo sarà difficile prevedere la presenza fisica di Ibrahimovic al Festival.

Se da un lato l'organizzazione del Festival ha oramai reso ufficiale la presenza di Ibrahimovic, d'altro canto non c'è alcuna segnalazione sulle modalità della stessa. Amadeus e gli autori hanno semplicemente sottolineato il ‘colpo di Sanremo‘ di aver ingaggiato uno dei personaggi più social e di richiamo del mondo calcistico in particolare e sportivo in generale ma il Milan dovrà lavorare con gli organizzatori per far combaciare il tutto senza creare danni, polemiche o fastidiosi precedenti.

Il Milan, dal canto suo ha già dimostrato di saper vincere e crescere anche senza Ibrahimovic ma è alquanto improbabile pensare che a marzo, quando i giochi diverranno duri e servirà la presenza di tutti, ancor più di un uomo carismatico come Ibra, si dovrà fare di necessità virtù e lasciare il passo alle canzoni di Sanremo.