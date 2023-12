Milan-Frosinone dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni Il Milan di Pioli affronta il Frosinone di Di Francesco nell’anticipo della 14ª giornata di Serie A. Rossoneri, dopo il ko in Champions, cercano conferme in campionato. Pioli in emergenza in difesa e in attacco.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan torna a San Siro per affrontare il Frosinone nell'anticipo della 14a giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli, reduce dalla pesante batosta in Champions in casa, scende in campo questa sera (20:45, diretta TV su Dazn e Sky) con gli uomini contati – out anche Thiaw dopo l'infortunio in Champions – e una formazione che, tra squalifiche e infortuni, è decimata in quasi tutti reparti. Di fronte la squadra di Di Francesco reduce dalla vittoria sul Genoa e che sta disputando un ottimo campionato.

Momento complicato per il Milan che rischia l'eliminazione in Champions e con i tifosi che chiedono l'esonero di Pioli: i rossoneri sono terzi in classifica a +2 sul Napoli e sono reduci da un successo sofferto contro la Fiorentina. Milan imbattuto nei 4 precedenti con il Frosinone: 2 vittorie per i rossoneri e 2 pareggi.

Partita: Milan-Frosinone

Quando si gioca: sabato 2 dicembre 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: Meazza di San Siro, Milano

Canale TV: Dazn, Sky

Diretta streaming: Dazn, Sky Go, Now

Competizione: Serie A, 14ª giornata

Quando si gioca Milan-Frosinone e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Milan-Frosinone è uno degli anticipi della 14ª giornata di campionato. La partita gioca quesa sera alle 20:45 e sarà visibile in diretta tv e in streaming (solo per abbonati) sia su Dazn (telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Alessandro Budel) sia sui canali di Sky (telecronaca di Federico Zancan e commento di Luca Marchegiani). Il match, infatti, rientra in quelli in co-esclusiva e sarà trasmesso su Sky Sport 1 (canale 241 e 201 in HD), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Milan-Frosinone, dove vederla in streaming

Milan-Frosinone potrà essere seguita in diretta streaming utilizzando i consueti dispositivi su Dazn, sia attraverso la app sia collegandosi al sito. Il match, però, sarà visibile (sempre per abbonati) anche su Sky Go e NOW (il servizio di streaming on-demand di Sky a pagamento).

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone

Il Milan arriva alla partita di questa sera in piena emergenza assenze tanto in difesa (in Champions s'è fatto male anche Thiaw, oltre a Kalulu, Kjaer, Pellegrino e Caldara) quanto in attacco (Leao e Okafor out, Giroud squalificato). Possibile che Theo Hernandez sia schierato da centrale per tamponare la situazione di difficoltà. L'alternativa è il giovane Primavera Simic. Attenzione a Musah e Tomori entrambi diffidati. Chukwueze, Jovic e Pulisic costituiranno il tridente offensivo. Soulé, Reinier, Ibrahimovic gli ‘assi' di Di Francesco a sostegno di Cheddira per tentare l'impresa a San Siro.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Bartesaghi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Pioli.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.