Milan e Napoli in lotta per il Mondiale per Club dopo i sorteggi di Champions: ma c’è anche la Juve Per il nuovo Mondiale per Club che debutterà nel 2025 negli Stati Uniti, delle 32 squadre partecipanti, due saranno italiane. Inter quasi matematicamente qualificata, per Milan e Napoli dipenderà tutto dl cammino in questa Champions League. E c’è una possibilità anche per la Juventus.

A cura di Alessio Pediglieri

La FIFA da tempo ha varato il nuovo format per il Mondiale per Club, totalmente rivoluzionato, decretando anche i criteri ufficiali d'accesso. Il torneo sarà quadriennale, la prima edizione con il nuovo protocollo è per il 2025 e si disputerà negli Stati Uniti. Vi parteciperanno un totale di 32 squadre e l'Europa avrà a disposizione 12 posti: di questi, due sono destinati ad altrettante squadre di Serie A.

L'Inter è quasi qualificata, mentre in lizza restano altre big del nostro campionato: il Napoli campione d'Italia in carica, il Milan ma anche la Juventus. Ecco tutti i criteri FIFA per capire quali chances hanno le nostre formazioni di essere presenti al prossimo Mondiale per Club e perché la Champions League di cui sono stati appena sorteggiati i gironi, risulterà decisiva.

Il nuovo Mondiale per club 2025: squadre partecipanti e format

Il nuovissimo torneo che prenderà il via nel 2025 diventa innanzitutto quadriennale: a giungo, negli Usa, il debutto con 8 gruppi composti da 4 squadre, con le prime 2 in classifica qualificate ai quarti. Eliminazione diretta fino alla finale, sulla scia dell'attuale format delle coppe europee. L'UEFA (Europa) ha a disposizione 12 posti, poi il Sud America (CONMEBOL), con 6 squadre, l'Asia, l'Africa e il Centro e Nord America con 4 posti. Infine un posto riservato all'Oceania e uno di diritto al Paese ospitante.

I criteri di qualificazione al Mondiale per club

Ciò che interessa particolarmente è la situazione europea e quali tra le nostre migliori squadre possono ambire realmente al raggiungimento di Usa 2025. L'Europa qualifica un totale di 12 squadre, così suddivise: le 4 vincenti delle Champions League delle ultime 4 edizioni (2021, ‘22, ‘23 e ‘24) più le 8 squadre che vanteranno il miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio.

Fare bene in Champions League, è fondamentale perché ogni squadra ottiene due punti per vittoria e un punto per pareggio. Le squadre che raggiungono gli ottavi e poi gli eventuali quarti di finale, le semifinali o la finale della Champions League, ottengono un punto extra per ogni turno. Infine, vengono assegnati altri quattro punti per la partecipazione alla fase a gironi di UEFA Champions League e altri quattro punti per la qualificazione agli ottavi di finale, di base a tutte le squadre.

Le squadre già qualificate e la situazione di Inter, Napoli, Milan e Lazio

Come detto, certe della presenza al Mondiale per Club sono tutte le vincitrici della Champions League delle edizioni che vanno dal 2021 al 2024. Dunque sono già qualificate Chelsea, Real Madrid e Manchester City, più la vincente dell'attuale edizione iniziata con i sorteggi. Dunque, 4 posti dei 12 sono già occupati mentre il quinto è in mano al Bayern Monaco che ha un ottimo ranking ed è matematicamente già qualificato. Tra le italiane, in piena corsa c'è l'Inter, finalista dell'ultima Champions e attualmente nel ranking dietro al solo PSG, e che con l'approdo agli ottavi potrebbe trovare i punti decisivi.

Per definire le altre qualificate, due per Federazione (a meno che non vi siano più campioni dello stesso Paese) sarà necessario attendere l'evoluzione dell'attuale Champions con il Milan e il Napoli che potranno ambire ad un posto al Mondiale per Club qualora riuscissero a superare i rispettivi gironi. Al momento, Milan (con 35 punti) e Napoli (con 29 punti) accusano ritardo rispetto ad alte squadre come Benfica, Porto, Borussia, Barcellona e sarà necessario conquistare punti pesanti proseguendo nel cammino europeo. Più difficile la possibilità di vedere la Lazio, attardata nel punteggio e che dovrebbe sperare in un exploit in questa Champions per ambire al Mondiale per Club 2025.

Mondiale per Club, perché c'è anche la Juventus in corsa

Detto delle squadre italiane presenti nell'attuale Champions League e del perché i Gironi di qualificazione sono stati importanti anche in vista del Mondiale per Club 2025, c'è da monitorare anche la situazione Juventus. I bianconeri sono attualmente fuori da tutte le competizioni europee e non possono integrare il proprio ranking nel 2024. In classifica i bianconeri però non sono messi malissimo visto che dietro l'Inter, tra le italiane, ci sono proprio loro (47 punti), davanti a Milan (35) e Napoli (29).

Dovessero i rossoneri e i partenopei fallire il cammino Champions e sperando che non ci siano sorprese da parte di outsider in questa edizione, al momento dietro la Juve nel ranking (come Porto, Borussia o Lipsia), i bianconeri (al momento al 9° posto utile su 12) potrebbero strappare una clamorosa qualificazione pur non giocando.