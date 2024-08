video suggerito

Milan-Barcellona dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Milan-Barcellona è l’ultima partita amichevole della tournée in America dei rossoneri. Si gioca oggi, alle 01:30, nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto. Diretta Tv e streaming su Dazn, in chiaro anche su Sportitalia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Milan gioca oggi, alle ore 01:30, nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto, l'ultima partita della tournée americana contro il Barcellona. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn (solo per abbonati) e in chiaro per tutti su Sportitalia. Dopo aver vinto i test contro precedenti contro Manchester City (3-2) e Real Madrid (1-0), i rossoneri affrontano un'altra partita di rilievo considerato il blasone dell'avversario. Il match si disputerà al M&T Bank Stadium di Baltimora (in Maryland, negli Usa) e rientra nel programma del Soccer Champions Tour 2024.

In una squadra che attende ancora novità dal mercato, il nuovo allenatore, Paulo Fonseca, utilizzerà la gara per verificare a che punto è la preparazione della squadra e cosa ancora serve in vista del debutto in Serie A previsto per sabato 17 agosto a San Siro con il Torino. Prima ci sarà l'ultimo appuntamento del pre-campionato: il Trofeo Silvio Berlusconi (13 agosto, ore 21) al Meazza con il Monza. Nel gruppo dei calciatori disponibili c'è anche Rafa Leao, rientrato dalle vacanze dopo gli Europei in Germania.

Partita: Barcellona-Milan

Dove: M&T Bank Stadium, Baltimora (Maryland, Usa)

Quando: mercoledì 7 agosto 2024

Orario: 01:30

Diretta TV: Dazn, Sportitalia

Diretta Streaming: Dazn, Sportitalia

Competizione: amichevole

Dove vedere Milan-Barcellona in diretta tv

La partita del Milan contro il Barcellona sarà trasmessa in diretta tv anche in chiaro. La manderà in onda Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Milan-Barcellona potrà essere seguita anche su Dazn (solo per abbonati) attraverso la app su una smart tv oppure utilizzando dispositivi come console PlayStation o Xbox, Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box.

Milan-Barcellona dove vederla in diretta streaming

Milan-Barcellona sarà visibile anche in diretta streaming: Dazn la trasmetterà (per utenti registrati) attraverso la app oppure si potrà assistere al match collegandosi direttamente al sito. In alternativa sempre online l'incontro andrà in onda anche su Sportitalia.

Milan-Barcellona, le probabili formazioni dell'amichevole

Nel Milan c'è un unico dubbio relativo alle condizioni di Bennacer. Tra i pali ci sarà ancora Turriani mentre sarà Jovic al centro dell’attacco dopo che sia Colombo sia Nasti hanno lasciato la tourneé.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Thiaw, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Saelemaekers; Jovic. Allenatore: Fonseca.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Valle, Christensen, Martinez, Baldé; Casado, Bernal; Victor, Pablo Torre, Hernandez; Lewandowski. Allenatore: Flick.