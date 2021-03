Il coraggio di certo non manca al piccolo Tommaso, calciatore in erba delle Giovanili del Bologna. Il bambino che milita nella squadra Under 9 del club emiliano ha voluto sfidare nientemeno che Sinisa Mihajlovic, e lo ha fatto in una specialità in cui l'allenatore serbo eccelle ovvero il calcio piazzato. Una sfida che il tecnico, ha raccolto alla sua maniera, regalando una grande gioia a Matteo, in un video finito poi sui social del Bologna.

"Mister adesso provo a fare canestro da questa distanza". Con queste parole il piccolo Matteo ha lanciato il suo guanto, anzi lo scarpino, di sfida a Sinisa Mihajlovic. Il giovane talento dell'Under 9 rossoblu ha provato a centrare il canestro con dei precisi tiri con i piedi. Il terzo tentativo è stato quello buono per Matteo che non ha potuto non esultare per il risultato tutt'altro che semplice, figlio di grande precisione e perfezione balistica. E il suo exploit non è rimasto inascoltato, con l'allenatore della prima squadra che ha accettato la sfida.

In un video pubblicato dal Bologna, infatti Mihajlovic ha risposto in maniera simpatica al suo piccolo tifoso: "Tommaso oggi ti faccio capire che hai sbagliato persona da sfidare. Questo è il pallone, quello è il canestro, e questo è il primo tiro. Vediamo quanti tiri faccio io prima di metterla dentro". Dopo aver preso la mira, l'ex centrocampista al primo tentativo ha fatto centro, scherzando ulteriormente con Matteo: "A me non servono 3 tiri, me ne basta uno". D'altronde difficile aspettarsi qualcosa di diverso dal recordman di gol su punizione in Serie A. Ennesimo centro dunque per Mihajlovic che oltre a fare canestro, ha regalato un altro sorriso al piccolo Matteo.