Messi un guaio dopo l’altro con il Psg: infortunio al ginocchio dopo le tensioni con Pochettino Leo Messi non giocherà la partita tra Metz e Paris Saint Germain a causa di un problema al ginocchio. Messi aveva subito una botta al ginocchio sinistro in Psg-Lione. L’argentino ha effettuato una risonanza magnetica che conferma i segni della contusione ossea, tra 48 ore verrà eseguito un nuovo esame.

A cura di Alessio Morra

L'inizio dell'avventura di Leo Messi con il Paris Saint Germain non è stato fin qui eccezionale. L'argentino ha disputato appena tre partite, una in Champions, non ha ancora fatto un gol con il Paris e nell'ultima gara di Ligue 1 dopo una sostituzione ha discusso con il tecnico Pochettino. E adesso è arrivato anche un piccolo infortunio per l'attaccante che per via di un problema muscolare non giocherà il match con il Metz.

Dunque sarà fuori dall'elenco dei convocati per Metz-Psg Leo Messi, che nella mattinata di martedì ha effettuato una risonanza magnetica che ha confermato la contusione al ginocchio sinistro. In un comunicato il club francese fa sapere che: "Messi verrà sottoposto a nuovi esami tra 48 ore e, intanto, non sarà a disposizione di Pochettino nel turno infrasettimanale". Notizie positive invece da Verratti, che è tornato ad allenarsi con il gruppo, e Sergio Ramos, che prosegue il suo recupero, anche se per entrambi ci vorranno delle settimane per poter tornare in campo.

Leo Messi ha vissuto una domenica molto particolare, perché al 75′ di Psg-Lione, sul punteggio di 1-1, è stato sostituito da Hakimi. Il sei volte Pallone d'Oro non ha fatto nulla per non mostrare tutto il suo disappunto al tecnico Pochettino, che aveva deciso di sostituirlo, con il match in parità. Quell'incontro poi è stato deciso da un gol di un altro argentino, Mauro Icardi, e dopo quel gol la reazione dell'ex Barcellona non è stata troppo raggiante ed ha alimentato le discussioni, che Pochettino ha cercato di smorzare: "Nessun problema con Messi. Io e il mio staff dobbiamo fare delle scelte: che piacciano oppure no". Messi non era stato brillantissimo e si era toccato spesso il ginocchio, e a distanza di due giorni si capisce che forse quel problema c'era davvero, e forse pure perché non lo ha visto al top l'ex tecnico Spurs ha deciso di sostituirlo.