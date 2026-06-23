Nainggolan alla guida con la patente sospesa, sfiora un’auto della polizia e finisce nei guai

Nainggolan finisce ancora nei guai dopo esserci messo alla guida della sua auto nonostante avesse la patente sospesa: ha rischiato di scontrarsi con una pattuglia.

Radja Nainggolan continua a far parlare di sé in Belgio, ma non per le sue giocate sul campo. Il calciatore è finito di nuovo nei guai mettendosi alla guida della sua auto senza patente e causando diversi problemi tra le strade di Ranst: ha ignorato un semaforo rosso e ha quasi travolto una pattuglia della polizia in borghese sabato scorso. Quando è stato fermato hanno scoperto che la sua patente già stata sospesa e per questo si è stato sequestrato il veicolo. L'ex Inter e Roma gioca attualmente per il Patro Eisden nella Challenger Pro League, la seconda divisione del calcio belga.

Nainggolan ancora nei guai, guida senza patente

È stata una serata particolarmente movimentata per l'ex nazionale che dovrà comparire in tribunale per rispondere delle infrazioni commesse. Sabato scorso la polizia lo ha fermato a pochi chilometri da Anversa: ha attraversato un incrocio a tutta velocità ignorando un semaforo rosso e si è quasi scontrato con una pattuglia di agenti in borghese che poi lo ha fermato. Nainggolan è stato trovato senza patente perché gli era già stata sospesa nei mesi scorsi, come accaduto quattro volte in passato dal 2018. Il test dell'etilometro ha confermato che non aveva consumato alcolici prima di mettersi alla guida, ma le autorità gli hanno sequestrato l'auto e dovrà comparire in tribunale come confermato da Het Nieuwsblad.

Nainggolan è stato trovato alla guida senza patente

Secondo il suo avvocato, Omar Souidi, Nainggolan avrebbe rischiato guidando senza patente solo per andare da sua figlia: "Era in preda al panico, non si sentiva bene e gli chiedeva di portarla in ospedale perché non ha la patente. Convinto che avesse bisogno di assistenza medica, è andato a prenderla per portarla in ospedale". La polizia non ha ancora ricostruito l'accaduto ma ora il calciatore attende la sanzione. Non è la prima volta che gli accade un episodio simile: nel 2018 e nel 2021 gli era stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza per un totale di sette mesi, ma anche in quell'occasione era stato beccato alla guida senza il documento.