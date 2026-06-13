Rohan Dennis arrestato di nuovo per guida con patente sospesa: a processo, rischia la condizionale

Rohan Dennis non perde mai occasione per far parlare di sé: l’ex stella del ciclismo australiano, salito all’onore delle cronache per aver investito mortalmente sua moglie Melissa nel 2023, per cui è in libertà vigilata, rischia di tornare in carcere.

L'ex corridore professionista Rohan Dennis è stato nuovamente arrestato dalla polizia dell'Australia del sud per aver guidato mentre scontava un divieto di patente della durata di cinque anni: l'auto che Dennis guidava è stata immediatamente sequestrata e adesso dovrà ricomparire davanti a un giudice rischiando di finire in carcere. Dennis è infatti in libertà vigilata a seguito della morte di sua moglie Melissa Hoskins avvenuta nel dicembre 2023, investita con un SUV in circostanze particolari: Dennis non è stato condannato per omicidio ma per condotta che ha messo in pericolo comunque un'alta persona, poi deceduta.

Rohan Dennis fermato alla guida con la patente scaduta: a bordo c'erano i due figli

Rohan Dennis è stato fermato dalla polizia nella giornata di giovedì 11 giugno mentre guidava il suo SUV con a bordo i suoi due figli, fermato da una pattuglia di agenti che successivamente hanno sequestrato il veicolo. Il problema principale per l'ex corridore è che attualmente è ancora senza patente: privilegio revocato a seguito di procedimenti legali alla morte della moglie, Melissa Hoskins, avvenuta nel dicembre 2023. Il pubblico ministero aveva inizialmente accusato Dennis di guida pericolosa con causa di morte e di guida senza la dovuta attenzione, non ritenendolo penalmente responsabile della morte di Hoskins.

Dennis ora rischia di tornare in carcere: era in libertà vigilata grazie alla condizionale

Dennis si è dichiarato da subito innocente, senza alcuna intenzione di uccidere Melissa pur ammettendo di essere colpevole dell'accusa minore di essere stato causa di danno a terzi per condotta pericolosa. Il due volte campione mondiale di cronometro rischiava una pena detentiva fino a sette anni, ma nel maggio 2025, la pena è stata sospesa di quasi 17 mesi, permettendogli un periodo di libertà vigilata di due anni. Pena ulteriormente ridotta di dieci mesi dopo che si era dichiarato colpevole dei reati minori, ma che non gli ha evitato la revoca della patente di guida.

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La vita borderline di Dennis dopo la morte di Melissa: le critiche dei media e dell'opinione pubblica

Non è la prima volta che dopo la morte di Melissa, Dennis fa parlare e discutere tutta l'Australia per le sue condotte tutt'altro che ortodosse. L'ex campione del mondo ha infatti avuto sempre un atteggiamento borderline, difendendo la propria privacy anche entrando in diretta collisione con media e opinione pubblica del suo Paese. Tempo fa, a causa di alcuni post pubblicati sui social che colpirono fortemente per la crudezza di foto e parole, era stato ferocemente criticato.