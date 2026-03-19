“Che arma!”, Rohan Dennis si esalta per la nuova auto: 3 anni fa uccise la moglie, investendola

Un post di Rohan Dennis ha scatenato rabbia e polemiche. L’ex ciclista australiano è tornato sui social a distanza di 3 anni, da quando ha investito e ucciso sua moglie Melissa Hoskins. E lo ha fatto nel peggior modo possibile.

L'ex campione di ciclismo Rohan Dennis è tornato a pubblicare sui propri account social dopo un lunghissimo periodo di silenzio ma, per molti, avrebbe potuto anche farne a meno. L'ex atleta australiano ha infatti pubblicato una foto della sua nuova auto con un commento a dir poco fuori luogo: "Che arma!". Due parole che sono state sufficienti perché gli piovesse addosso una valanga di critiche: tre anni fa investì la moglie, l'ex ciclista Melissa Hoskins, uccidendola e venendo condannato in tribunale.

Alcuni ex colleghi del mondo del ciclismo hanno messo un "mi piace" al post di Dennis su Instagram, ma il sentimento generale che ha suscitato quella frase, è stato decisamente più negativo. Una scelta di parole particolarmente infelice ha riportato così il nome di Dennis sulla bocca di tutti, a distanza di 3 anni dalla tragedia familiare di cui fu dichiarato colpevole: l'investimento fatale sul vialetto di casa verso Melissa Hoskins dopo un futile litigio familiare, sua moglie e madre dei suoi due figli.

Una Porsche 911 GT3 RS nera, che raggiunge quasi i 300 chilometri orari e accelera da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, il cui prezzo si aggira tra i 250.000 e i 300.000 euro. Un vanto, per Rohan Dennis che non solo non ha resistito a pubblicarne le fotografie ma ha anche aggiunto una didascalia che, nel migliore dei casi, è risultata di una stupidità estrema: "Che arma!". Un commento che ha scatenato la rabbia generale, ricordando cosa accadde nel 2023 per cui l'ex ciclista fu accusato di omicidio preterintenzionale. Così, per il 35enne australiano è iniziata la gogna mediatica con una serie infinita di polemiche e insulti nei suoi confronti.

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Un'uscita infelice, fuori luogo, totalmente indelicata nei confronti dell'ex moglie e della sua famiglia, verso cui Dennis si è dimostrato totalmente incurante. Ripetuta qualche giorno dopo: dopo anni di silenzio, Dennis sta tornando a pubblicare con una certa frequenza ma nessuno ne sentiva la necessità. Dopo l'imbarazzante post sulla Porche, a distanza di poche ore, ha pubblicato una foto dei suoi due figli, di spalle, in bicicletta, con la medesima, squallida, didascalia: "Due armi assolute". Poco più in basso tra i post precedenti ancora quello in bella evidenza poco prima della tragedia: l'ultimo pubblicato nel 2023, con sua moglie Melissa e i bambini davanti all'albero di Natale. Pochi giorni dopo avrebbe commesso l'omicidio.