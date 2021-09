Il debutto di Messi a Parigi finisce male: tensione con Pochettino. E sul più bello arriva Icardi La prima partita di Lionel Messi al Parco dei Principi con la maglia del PSG finisce con un flop. L’argentino va vicino al gol con una punizione che si stampa sulla traversa, poi viene richiamato in panchina ad un quarto d’ora dalla fine sul risultato di 1-1: reazione infastidita verso Pochettino all’uscita dal campo. E nel finale la scena la ruba Icardi.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain vince in extremis ma non è tutto oro quel che luccica. La squadra di Mauricio Pochettino è riuscita a battere per 2-1 l'Olympique Lione grazie ad un colpo di testa di Mauro Icardi nei minuti di recupero dopo essere stai in svantaggio per poco più di dieci minuti in virtù della rete firmata dall'ex milanista Lucas Paquetà. I parigini sono a punteggio pieno, con sei vittorie in altrettante giornate con una differenza gol di +12, ma c'è grande dibattito sullo scontro dialettico tra Messi e Pochettino in occasione della sostituzione del sei volte Pallone d'Oro.

Per la prima volta il PSG ha schierato dall'inizio Messi, Neymar, Mbappé e Di María ma la squadra non sembra ancora pronta per supportare questo diamante di stelle in fase offensiva. Il meglio della squadra di Pochettino si è visto quando la palla è passata per i piedi della Pulce ma l'ex Barcellona si è reso pericoloso con una conclusione che è stata fermata dalla traversa. All'inizio della ripresa è arrivata la doccia fredda con la rete di Paquetà, che ha battuto Donnarumma da pochi passi; ma il PSG ha trovato rapidamente il pareggio con Neymar su calcio di rigore.

Al 75′ cala il gelo al Parco dei Principi quando sulla lavagna luminosa delle sostituzioni compare il numero 30 di Messi: al suo posto è entrato Hakimi ma l'argentino manifesta la sua disapprovazione a Pochettino nella scelta di sostituirlo. I tifosi del PSG hanno lasciato lo stadio felici perché al terzo minuto di recupero ci ha pensato Icardi, entrato poco prima al posto di Ángel Di María, a firmare la rete del 2-1 finale ma l'argomento principale nelle prossime ore sarà la reazione dei Messi alla sostituzione. Dopo le critiche per il pareggio in Champions League contro il Brugge è arrivata la vittoria al cospetto di un'avversaria per il titolo ma intorno al mondo PSG quanto accaduto stasera non passerà in sordina.