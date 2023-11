Messi sorpreso dalla domanda sul Pallone d’Oro: “Hai superato Pelé”, ma qualcosa non quadra Quanto accaduto è frutto di un equivoco generato da una sorta di ricalcolo fatto da France Football che nel 2016, in occasione dell’anniversario del Pallone d’Oro, azzardò un’analisi tenendo conto di un regolamento differente.

Messi risponde alla domanda del giornalista brasiliano sui sette Palloni d’Oro vinti da Pelé.

Ottavo Pallone d'Oro. Lionel Messi lo ha ricevuto a Parigi, divenendo così leggenda del calcio internazionale e sollevando al tempo stesso perplessità molto forti da parte di chi – è il caso del giornalista spagnolo Roncero – ha invece elencato una serie di motivi per cui non si è trattato di una scelta giusta. La reazione di Cristiano Ronaldo a quelle parole condivise sui social ha aggiunto un po' di pepe alla questione. Ma c'è chi si è spinto oltre e ha spiazzato perfino lo stesso ‘dieci' dell'Inter Miami e dell'Argentina è stato celebrato in tutto il mondo.

Nella ridda di interviste a cui si è sottoposto a margine dell'assegnazione del trofeo gli è capitato anche di rispondere ad alcune domande che hanno generato un po' di confusione. Ce n'è stata una in particolare che un po' lo ha sorpreso, gliel'ha rivolta un giornalista di TNT Sports Brasil: "Hai appena superato Pelé come miglior Pallone d'Oro, ne hai vinti otto contro i sette di O Rey. Lo avresti immaginato un giorno nella tua vita?".

Il dieci argentino ha ricevuto l’ottavo riconoscimento alla carriera.

Qualcosa non quadra. Perché da quel momento il tam tam mediatico viene amplificato sui social: ma l'ex Barça ha davvero superato l'ex stella del Santos quanto numero di premi messi in bacheca? La risposta è semplice: no. Pelé non ne ha mai conquistati tanti né è stato mai insignito con un Pallone d'Oro.

Ne ha ricevuto uno alla carriera una decina d'anni fa, a margine dell'edizione del 2013, dalla Fifa e da France Football. "Nessun giocatore ha influenzato così tanto il calcio, nessuno ha ispirato così tanti ragazzi a giocare, la sua carriera parla per lui, è il più grande giocatore nella storia del calcio", furono le parole dell'allora presidente, Blatter.

La copertina dell’edizione speciale di France Football dedicata a Pelé.

Quanto accaduto è frutto di un equivoco generato da una sorta di ricalcolo fatto da France Football che nel 2016, in occasione di un'edizione speciale della rivista per i 60 anni del primo Pallone d'Oro, decise di verificare cosa sarebbe successo se tra il 1956 e il 1995 si fossero prese in considerazione anche le prestazioni dei calciatori extra-europei e non solo quelli di nazionalità europea che giocavano in un campionato del Vecchio Continente.

In base alla valutazione fatta dopo un'attenta analisi, emerse che sarebbero stati cinque i sudamericani a meritare il prestigioso trofeo: Garrincha (1962), Mario Kempes (1978), Romario (1994), Diego Maradona (1986, 1990), Pelé (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970). Ed è in seguito a quel conteggio virtuale che s'è alimentata la leggenda dei sette Palloni d'Oro vinti da O Rey, morto a dicembre 2022.

Successivamente, con la cancellazione della limitazione geografica, a salire sul palco di Parigi saranno molti giocatori di origine sudamericana quali Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Rivaldo, Kakà e lo stesso Messi che ne ha ottenuti otto.