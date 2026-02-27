Messi scaraventato a terra da un tifoso, interviene la sicurezza e la partita finisce: caos a Porto Rico

Durante l’amichevole tra Inter Miami e Independiente del Valle, alcuni tifosi hanno invaso il campo per avvicinarsi a Lionel Messi: nella confusione un sostenitore ha trascinato a terra il fuoriclasse argentino mentre interveniva la sicurezza.

Momenti di caos a Porto Rico durante l’amichevole tra Inter Miami e Independiente del Valle. Nel finale della gara, vinta 2-1 dalla squadra statunitense, diversi tifosi hanno invaso il terreno di gioco per avvicinare Lionel Messi, autore del gol decisivo su rigore dopo essere entrato nella ripresa.

Quella che sembrava la solita corsa per una foto o un abbraccio si è però trasformata in un episodio più movimentato: un sostenitore, sfuggito ai controlli, ha raggiunto il fuoriclasse argentino e lo ha stretto alla vita proprio mentre intervenivano gli addetti alla sicurezza. Nel tentativo di bloccarlo, uno degli steward ha perso l’equilibrio e, trascinato dal tifoso che non voleva mollare la presa, ha finito per far cadere anche Messi.

Il fuoriclasse si è rialzato visibilmente contrariato, senza reagire, mentre altri invasori cercavano di avvicinarsi approfittando della confusione e delle poche barriere presenti nello stadio. La situazione ha accelerato la chiusura dell’incontro, con lo staff impegnato a ristabilire l’ordine.

Nel trambusto generale, Messi è stato rapidamente circondato e protetto dai compagni, tra cui l’ecuadoriano Carlos González, mentre la sicurezza riportava la calma. Un episodio che riaccende il tema della tutela dei giocatori nelle amichevoli internazionali, dove l’entusiasmo dei tifosi può facilmente superare i limiti.

Lionel Messi è abituato all’entusiasmo travolgente dei tifosi, anche quando qualcuno riesce a superare i controlli per avvicinarlo in campo. L’argentino era impegnato con l’Inter Miami in un’amichevole contro l’Independiente del Valle a Porto Rico quando, poco prima del fischio finale, diversi spettatori hanno invaso il terreno di gioco per raggiungerlo: uno in particolare si è spinto oltre, aggrappandosi al campione e contribuendo a farlo cadere nella confusione generale mentre interveniva la sicurezza.

Fortunatamente non si sono registrate conseguenze fisiche, ma il numero 10 non ha nascosto il proprio disappunto per l’accaduto. Scene del genere non sono nuove nella carriera dell’ex stella del Barcellona, soprattutto in occasione di partite disputate in città che difficilmente tornerà a visitare. Stavolta, però, l’assalto è apparso eccessivo, pur senza gravi conseguenze. Sul piano sportivo, la serata si è comunque chiusa con un sorriso per Messi: l’Inter Miami ha vinto 2-1 grazie al suo gol decisivo.