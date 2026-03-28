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Stati Uniti e Belgio in campo con maglie di colori simili: i tifosi sugli spalti non li distinguono

Scoppia il caos delle maglie durante l’amichevole tra Stati uniti e Belgio, entrambi in campo con un kit bianco: i tifosi non riescono a distinguerli dagli spalti.
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A cura di Ada Cotugno
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L'amichevole internazionale tra Stati Uniti e Belgio ha creato grande confusione tra i tifosi presenti allo stadio che non sono riusciti a distinguere i giocatori delle due nazionali perché indossavano magliette troppo simili: è stato un caos totale anche per gli spettatori da casa che hanno fatto grande fatica a seguire la gara, compromessa da una combinazione di colori che ha rovinato lo spettacolo.

In campo non sono mancati i colpi di scena, con la grande rimonta del Belgio che si trovata sotto di 1-0 dopo 39 minuti ma è riuscito a rimontare e a vincere per 5-2 con i gol di Debast, Onana, De Ketelaere e la doppietta di Lukebakio. Ma chi era presente al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta ha fatto davvero fatica a capire quale delle due squadre avesse segnato perché erano praticamente indistinguibili.

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Il caos delle maglie tra Stati Uniti e Belgio

Il Belgio ha abbandonato la sua solita maglia rossa per adottare quella bianca da trasferta nell'amichevole internazionale giocata contro gli Stati Uniti ad Atlanta, uno degli ultimi impegni prima di tornare negli USA per i Mondiali il prossimo giugno. Peccato che il kit bianco fosse molto simile a quello adottato dai padroni di casa che hanno deciso di indossare comunque la prima maglia, di colore bianco.

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Il risultato è stato che entrambe le squadre sembravano vestite uguali agli occhi dei tifosi presenti allo stadio e anche di quelli a casa che fortunatamente erano aiutati dagli zoom della regia per distinguere i giocatori. La maglia bianca degli Stati Uniti si distingueva per dei decori rossi sul davanti che a occhio nudo erano difficili da vedere, così come gli inserti neri della maglie dei belgi: gli spettatori sono andati in confusione perché non riuscivano a capire chi avesse il pallone in quel momento, dato che tutti avevano divise simili. La confusione è stata segnalata da diversi giornalisti sui social che hanno portato a galla la questione, sperando di non rivedere una scena simile anche ai Mondiali.

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