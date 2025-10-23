Messi rinnova a vita con l’Inter Miami, resterà in MLS fino a 41 anni: i dettagli del contratto

Altro che ritiro, Leo Messi giocherà ancora con l'Inter Miami continuando la sua carriera. Smentite tutte le voci di un possibile addio, la grande notizia è quella del rinnovo del contratto con il club statunitense, diventato ormai la sua casa: l'argentino ha firmato il nuovo contratto che lo legherà alla squadra fino alla fine del 2027, con l'opzione per prolungare l'avventura di un'altra stagione. Se dovesse rispettare per intero l'accordo stabilito giocherebbe in MLS fino ai 41 anni, emulando ciò che sta facendo Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.

Nel 2023 il suo arrivo aveva cambiato il volto della lega americana perché l'Inter Miami gli aveva offerto un contratto senza precedenti che comprende anche alcune quote della società. Un accordo mai visto prima per uno dei migliori giocatori al mondo che vestirà ancora i colori della squadra di David Beckham, disposto a distruggere tutti i record precedenti pur di avere a disposizione il grande campione.

I dettagli del rinnovo di Messi con l'Inter Miami

Il club ha annunciato l'evento con un video condiviso sui suoi canali social in cui si vede il giocatore all'interno del cantiere dello stadio che presto li ospiterà. L'Inter Miami non ha condiviso i dettagli sullo stipendio e sull'eventuale aumento, ma le cifre precedenti erano già pazzesche: Messi è il giocatore più pagato dell'MLS con oltre 20 milioni di euro all'anno, ai quali aggiungere vari benefit tra sponsor e quote societarie. Il nuovo accordo prevede un rinnovo fino alla fine del 2028, ma in realtà l'argentino può decidere in ogni momento quando far scadere il suo contratto senza nessun tipo di vincolo.

Ha firmato per i prossimi tre anni ma anno dopo anno potrà decidere se smettere oppure onorare i patti, senza ripercussioni ma solo con la voglia di continuare a giocare per divertirsi. Poi per lui è già pianificato un futuro all'interno della dirigenza, in altre aree del club, ma lì potrebbe inserirsi la concorrenza del Barcellona che potrebbe accoglierlo di nuovo a casa. Il rinnovo è pensato anche in vista dei Mondiali 2026 dove Messi sarà ancora grande protagonista con l'Argentina che dovrà difendere il titolo vinto nel 2022 in Qatar.