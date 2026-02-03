Messi può chiudere la carriera in Argentina: il piano del Newell’s Old Boys non è solo un sogno

Il Newell’s Old Boys lavora a un progetto di lungo periodo per riportare Lionel Messi in Argentina nel 2027. Al momento non c’è nulla di definito, ma i contatti esistono e il sogno del club di Rosario è concreto.

Il Newell’s Old Boys continua a coltivare un sogno ambizioso: far chiudere la carriera in Argentina a Lionel Messi. In un’intervista rilasciata a TN, il primo vicepresidente del club di Rosario, Juan Manuel Medina, ha confermato che la società sta lavorando a un progetto di lungo periodo con l’obiettivo di riportare la Pulce vestire la maglia rojinegra nel 2027, pur precisando che al momento non esiste alcun accordo definito.

“Stiamo lavorando affinché Leo giochi per il Newell’s nella prima metà del 2027, ma per ora non c’è altro da fare”, ha spiegato Medina, ingegnere agrario e figura di spicco della dirigenza rosarina.

Il dirigente ha chiarito come l’idea vada ben oltre l’aspetto sportivo e non riguardi esclusivamente il club del Parque Independencia. “È un progetto che va oltre il Newell’s. È un progetto per la città di Rosario, per la provincia e per il calcio argentino”, ha sottolineato.

Il progetto del Newell's per riportare Messi in Argentina

Secondo Medina, l’iniziativa coinvolge le principali autorità istituzionali e sportive, con l’intento di costruire le condizioni necessarie per rendere possibile un ritorno che avrebbe un valore storico. "Tutto dipende da ciò che possiamo offrire in termini di infrastrutture e di un progetto sportivo competitivo", ha aggiunto.

Il vicepresidente ha anche raccontato che le prime basi dell’idea sono state poste nel 2024, con la nascita del gruppo politico UNEN guidato da Ignacio Boero, oggi presidente del Newell’s, che ha vinto le elezioni del club nel dicembre 2025. “Da quel momento si è iniziato a ragionare su questo progetto a lungo termine”, ha spiegato.

Medina ha infine confermato che ci sono stati contatti preliminari con l’entourage di Messi, mantenendo però grande cautela: “Se ne è parlato, l’idea è stata messa sul tavolo, ma oggi non ci sono decisioni”.

Il possibile ritorno di Messi nel club in cui ha mosso i primi passi resta quindi, per ora, un desiderio coltivato con discrezione. A Rosario, però, la speranza è che l’ultimo capitolo della carriera del fuoriclasse argentino possa chiudersi proprio lì, dove tutto ebbe inizio.

Il contratto di Messi con l'Inter Miami

Attualmente Messi è legato all’Inter Miami da un contratto valido fino al termine della stagione MLS 2028. Arrivato in Florida nel 2023, il capitano dell’Argentina è diventato il simbolo del progetto del club, guidandolo alla conquista dei primi trofei della sua storia: la Leagues Cup 2023 e il Supporters’ Shield 2024.

In questo percorso ha collezionato anche importanti riconoscimenti individuali, tra cui il titolo di miglior giocatore e capocannoniere della Leagues Cup 2023 e il premio Landon Donovan come MVP della MLS 2024, grazie a 36 partecipazioni a gol (20 reti e 16 assist) in appena 20 presenze stagionali.