Messi prende per il collo un avversario, non accetta provocazioni per l'eliminazione dell'Inter Miami Messi prende per il collo un avversario, non accetta provocazioni: l'Inter Miami ha perso 3-1 contro i Vancouver Whitecaps ed è stata eliminata dalla CONCACAF Champions Cup.

A cura di Vito Lamorte

L‘Inter Miami ha perso 3-1 contro i Vancouver Whitecaps ed è stata eliminata dalla CONCACAF Champions Cup in semifinale. Niente finale, quindi, per Messi, Suarez e Mascherano per un risultato complessivo nel doppio confronto di 5-1 a favore della squadra canadese che ha sorpreso tutti. Una sconfitta che ha rappresentato non solo frustrazione sportiva, ma è la conferma che c'è ancora molto da fare se c'è intenzione di competere a livelli internazionali.

Anche nella semifinale di ritorno c'è stato un duro tra Lionel Messi e Andrés Cubas, che già all'andata erano entrati in contrasto. Il centrocampista paraguaiano del club canadese ha provocato la Pulce e dopo venti minuti del secondo tempo ha commesso un fallo grave sul numero 10, che gli è valso un cartellino giallo. Tra i due c'è stato un momento di tensione che non è passato inosservato alle telecamere e che ha sottolineato la tensione altissima per il match e per quanto stava accadendo in campo.

Messi non accetta provocazioni e va faccia a faccia con Cubas

Messi stava scappando via sulla fascia destra e il centrocampista paraguaiano per fermarlo ha commesso un fallo duro da dietro: la Pulce ha chiesto subito il cartellino giallo ed è stato ammonito. La cosa singolare è stato il modo in cui Messi ha reagito dopo: lo ha guardato arrabbiato senza arrivare agli insulti come accaduto all'andata ma pochi minuti dopo Leo lo ha afferrato per il collo e gli ha detto qualcosa coprendosi la bocca perché le telecamere non catturassero le sue parole. Cubas non è rimasto in silenzio e ha risposto.

Un momento che ha fatto trasparire tutta la tensione del match.

Come all'andata, questa situazione si è verificata con l'Inter Miami in svantaggio e forse questo ha influito sull'umore di Messi, che ha reagito come non gli è spesso capitato nella sua carriera: spesso e volentieri gli avversari della Pulce hanno sottolineato il comportamento di Messi nel non reagire anche ai falli più duri.

Non era il primo faccia a faccia tra Leo Messi e Andrés Cubas, che avevano già avuto problemi nella gara di andata ma il calciatore paraguaiano ha dichiarato dopo il match: "Sono cose che capitano nel momento in cui sei completamente immerso nella partita. Sappiamo che tipo di giocatore, competitivo, è Messi, e lui vuole sempre essere coinvolto in tutto. Sono cose che ti rimangono impresse".

L'eliminazione dell'Inter Miami è stata inaspettata ed è stata un duro colpo per tutto il club del club della Florida.

I Vancouver Whitecaps hanno trollato l'Inter Miami usando una foto di Andrés Cubas e Lionel Messi in uno dei loro scontri: "I Vancouver Whitecaps sono la prima squadra a vincere le prime due partite contro Lionel Messi".