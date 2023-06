Messi non smette di stupire: super giocata in mezzo a tre, non riescono a fermarlo in nessun modo Messi protagonista dell’amichevole che l’Argentina ha vinto contro l’Australia per 2-0: oltre al gol la Pulce autore di giocate fantastiche e i Socceroos non sono mai stati in grado di fermarlo. Il 10 della Seleccìon non smette mai di stupire.

A cura di Vito Lamorte

Riesce a sorprenderci ogni volta. Nonostante ci abbia mostrato di cosa è capace in tutte le salse, Leo Messo non smette di stupire. Il sette volte Pallone d'oro è stato protagonista della partita amichevole che l'Argentina ha vinto per 2-0 sull'Australia con un gol e tante giocate di altissima qualità.

La Pulce ha sbloccato la sfida con un gol dopo 79 secondi, firmando la rete più veloce della sua carriera, e poi è salito in cattedra come un vero professore dopo aver messo lo zampino anche nel raddoppio di Pezzella.

Il neo calciatore dell'Inter Miami ha iniziato a dispensare giocate favolose in tutte le zone del campo e ha incantato il pubblico del Workers' Stadium di Pechino.

Leggi anche Cavani risponde a una domanda sul Napoli mostrando cosa gli succede: ha i brividi

Poco dopo la mezz'ora della ripresa Messi si è liberato di tre avversari in dribbling in maniera incredibile e il video di questa giocata ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo.

C'erano tre calciatori australiani intorno a lui ma nessuno è stato in grado di toccare il pallone o toglierlo dalla sua disposizione perché Leo con quattro tocchi di interno-esterno è riuscito a divincolarsi dalla loro morsa e ha completato il tutto lanciando Garnacho sulla corsia di sinistra.

Il primo, in ordine temporale, è stato Kye Rowles, che ha provato a contrastarlo e stava per commettere fallo ma l'ex PSG ha prevalso con la forza. Poi è stata la volta di Keanu Baccus, che ha provato ad aiutare il suo compagno di squadra ma il 10 ha resistito al suo intervento. Ancora Rowles, che ci ha provato di nuovo, ma Messi lo ha dribblato in maniera netta. Infine Denis Genreau, che ha tentato di toccargli il pallone ma la Pulce lo ha dribblato e poi ha lanciato verso il compagno.

Una dimostrazione di tecnica e forza straordinaria per un calciatore che continua a divertirsi e a incantare tutti gli appassionati. Dopo aver vinto la Copa America e la Coppa del Mondo con l'Argentina scende in campo anche molto più leggero con la Seleccìon e questo permette a lui, e a tutti i tifosi, di godere ancora di più di quello che fa.

Un vero spettacolo.