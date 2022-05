Messi non si dà pace: “Pazzesco un altro Mondiale senza l’Italia, sarebbe stata tra le favorite” Lionel Messi vuole vincere la Finalissima, il nuovo trofeo messo in palio dalla FIFA e per farlo sa che dovrà battere una delle Nazionali più forti al mondo: “Sarà un test difficile per noi, peccato non vedere l’Italia in Qatar”

A cura di Alessio Pediglieri

Alla vigilia della Finalissima contro gli Azzurri, parla la Pulga Leo Messi, pronto ad alzare al cielo un nuovo trofeo per la propria nazionale e il proprio Paese: la Finalissima contro l'Italia è una sfida con in palio il neonato trofeo patrocinato dalla FIFA e si giocherà nella straordinaria cornice di Wembley. Tutti elementi che danno ulteriori stimoli all'Argentina per provare a vincere contro l'Italia, fresca eliminata dalle qualificazioni mondiali ma pur sempre Campione d'Europa in carica.

Il titolo conquistato la scorsa estate proprio nello stesso stadio londinese dove il 1° giugno si scenderà di nuovo in campo con la sfida tra Argentina e Italia, è uno degli aspetti maggiormente sentiti da Messi nella sua intervista esclusiva a Tyc Sports in cui ha toccato vari argomenti tra cui l'eterna sfida contro gli Azzurri. Se per l'Italia, la gara rappresenta una delle pochissime occasioni per ritornare a far parlare di sè, avendo mancato i Mondiali invernali in Qatar, per il capitano argentino la partita di mercoledì sarà l'ottima occasione per iniziare il cammino proprio in direzione del torneo iridato: "Il nostro obiettivo è la prima partita del prossimo Mondiale".

Un Mondiale dove, per la seconda volta di seguito, l'Italia campione iridata in quattro occasioni, non ci sarà: "Pazzesco pensarlo" ammette Lionel Messi ancora esterrefatto al pensiero di non vedere gli Azzurri in Qatar: "L'Italia ha avuto sfortuna, poteva qualificarsi come prima del proprio girone poi è stata condannata al ripescaggio e non ce l'ha fatta. Ma la qualità non manca, se fosse arrivata ai Mondiali da Campione d'Europa sarebbe stata tra le favorite". Purtroppo, la realtà è differente, la Macedonia ha condannato Mancini e i suoi giocatori che stanno provando a ricucire i frammenti: "Un peccato, per tutto ciò che l'Italia rappresenta" conclude Messi "e mi spiace anche per due dei miei compagni., Verratti e Donnarumma".

Eppure Messi non si fida degli azzurri feriti ed eliminati "Sarà un banco di prova importante per noi". L'Argentina si presenta da campione sudamericano e Messi vuole sentire a Wembey aria di impresa che faccia vivere in anticipo il clima mondiale: "La Finalissima non è una amichevole, c'è in palio un trofeo e noi lo vogliamo vincere per regalarla al nostro popolo". Senza pensare oltre, nemmeno al futuro Pallone d'Oro: "Mi sembra già evidente" conclude secco la Pulce: "Benzema ha fatto una stagione straordinaria…"