I convocati dell’Argentina per la Finalissima con l’Italia: ci sono anche Lautaro, Messi e Dybala Il c.t. Lionel Scaloni ha convocato 29 calciatori per la partita con l’Italia del 1° giugno, la Finalissima che si disputerà a Wembley. Nell’elenco anche tanti calciatori della Serie A e pure Leo Messi.

A cura di Alessio Morra

Mercoledì 1° giugno allo Stadio di Wembley si giocherà la ‘Finalissima'. Scenderanno in campo quella sera l'Italia vincitrice degli Europei e l'Argentina, che lo scorso luglio ha vinto la Copa America. Il c.t. dei sudamericani Lionel Scaloni ha diramato l'elenco completo dei calciatori convocati, che proveranno a vincere questo trofeo. Tra loro ci sono anche sette ‘italiani' e tanti calciatori che hanno avuto un passato in Serie A, o che lo potrebbero avere come Di Maria che è un obiettivo di mercato della Juventus.

Questo è un trofeo ufficiale, c'è stato il placet della FIFA, e se per l'Italia può essere un trofeo di consolazione dopo la clamorosa eliminazione dai Mondiali, e per l'Argentina c'è l'occasione ghiotta di provare a vincere un altro titolo. Il c.t. Scaloni ha una rosa molto ampia e un gruppo di giocatori fortissimi che hanno un gran nome e che giocano in Europa. La stella è ovviamente Leo Messi, reduce da una stagione non eccelsa con il Psg che ha una gran voglia di rifarsi. Tra gli attaccanti ci sono anche Lautaro Martinez e Correa dell'Inter, Nico Gonzalez della Fiorentina e Paulo Dybala, che lo scorso lunedì ha disputato l'ultima partita con la Juventus.

I convocati dell'Argentina per la Finalissima con l'Italia

All'elenco si aggiungono i difensori dell'Udinese Molina e Perez, il portiere Musso dell'Atalanta. ma anche gli ‘ex' italiani De Paul, Romero, Gomez e Pezzella. Da tenere d'occhio Julian Alvaraz, acquistato dal Manchester City.