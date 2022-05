I convocati di Mancini in Nazionale: l’Italia riparte da Argentina e Nations League A giugno l’Italia giocherà 5 gare in 15 giorni: la Nazionale è attesa dalla sfida con i detentori della Coppa America poi dalla Nations League. Per l’occasione il ct ha chiamato 39 calciatori, tra di loro c’è un gradevole ritorno e qualche sorpresa.

La lista dei convocati di Roberto Macini sposta per un attimo i riflettori sulla Nazionale rispetto all'euforia per la festa scudetto del Milan. L'Italia è fuori dai Mondiali in Qatar ma nelle prossime settimane dovrà affrontare un calendario di impegni abbastanza fitto: giocherà 5 partite in 15 giorni, tra queste ce n'è una che riserva un fascino particolare (mercoledì 1° giugno) ovvero la sfida tra i Campioni d'Europa in carica e l'Argentina che ha conquistato l'ultima edizione della Coppa America.

A ospitare l'incontro sarà lo scenario di Wembley, lo stesso dove nell'estate scorsa gli Azzurri scrissero una delle pagine più belle per il calcio nazionale. Pochi giorni dopo scatteranno i quattro match della Nations League in calendario: Germania (4 giugno), Ungheria (7 giugno), Inghilterra (11 giugno) e di nuovo il match coi tedeschi ma in trasferta (14 giugno).

L’elenco dei convocati per Argentina e Nations League

Sono 39 per l'occasione i calciatori selezionati: oltre a quelli che hanno vinto gli Europei in Inghilterra c'è anche qualche piacevole sorpresa. Una su tutte, il ritorno di Leonardo Spinazzola che s'infortunò gravemente (rottura del tendine d'Achille) nei quarti di finale contro il Belgio e ha saltato tutto il campionato. Frattesi raggiunge gli altri compagni di squadra del Sassuolo (Raspadori, Scamacca e Berardi). Novità ulteriore, la presenza di Andrea Pinamonti: l'attaccante dell'Empoli è riuscito a guadagnare stima grazie anche alla buona stagione disputata dalla formazione di Andreazzoli. Come lui anche Gianluca Caprari del Verona e Dimarco dell'Inter. Non ci saranno Chiesa, Castrovilli, Toloi e Immobile (ancora alle prese con infortuni e riabilitazione).

Leonardo Spinazzola torna in Nazionale dopo il grave infortunio subito agli Europei contro il Belgio.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).