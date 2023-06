Messi in vacanza con la moglie, nella foto tutti notano le sue scarpe: averle è quasi impossibile Leo Messi è in vacanza con la moglie prima di unirsi all’Inter Miami: dalle Bahamas ha postato una foto in spiaggia assieme ad Antonella, con un dettaglio che è stato notato da tutti. Sono le sneakers modello 1ABD3G: scarpe per pochissimi.

Leo Messi è attualmente in vacanza in attesa di unirsi all'Inter Miami, la squadra di David Beckham che lo ha convinto a rinunciare alle centinaia di milioni che gli erano stati offerti dai paperoni arabi sulla scia dei vari Ronaldo e Benzema. Si parlava di mezzo miliardo messo sul tavolo del 36enne argentino, ma alla fine il sette volte Pallone d'Oro, appena svincolatosi a parametro zero dal PSG, ha preferito trasferirsi nella Major League statunitense, dove proverà a risollevare una squadra derelitta, la peggiore nella Eastern Conference assieme al Toronto di Insigne e Bernardeschi.

L'attesa per ammirare Messi all'opera è tantissima, intanto ci si deve accontentare di osservarlo nelle foto che posta sui social per documentare le sue vacanze, rigorosamente con la famiglia al gran completo: la moglie Antonella e i tre figli Thiago, Mateo e Ciro. Dopo aver preso parte lo scorso fine settimana agli addii dei suoi amici Maxi Rodríguez a Rosario e Riquelme alla Bombonera, Messi adesso si sta godendo il mare dei Caraibi.

Dopo essersi fatto fotografare con Kristian, figlio 16enne di Andriy Shevchenko, anch'egli in vacanza lì e che ha postato la foto, Leo ha condiviso la prima cartolina alle Bahamas assieme alla moglie Antonella: uno scatto notturno che li ritrae in spiaggia. La foto ha avuto i consueti milioni di like e migliaia di commenti: tutti hanno notato un dettaglio nell'abbigliamento del campione, le sue scarpe. Messi sfoggiava un look casual con maglietta nera abbinata a pantaloncini bianchi, ma sono state le sue sneakers a rubare l'occhio.

Si tratta di un modello speciale di Louis Vuitton, introvabile sia nei negozi ufficiali che sul sito del noto marchio di moda, dove risulta "non disponibile". Il modello di sneaker 1ABD3G costa a listino ‘solo' 1100 euro, ma averle è possibile soltanto tramite aste o altri rivenditori, a costi esorbitanti.

Scarpe non per tutti, come non è di tutti il talento smisurato di Messi, adeguatamente sostenuto dal suo conto in banca.