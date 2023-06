Calciatore dell’Inter Miami perplesso dalla notizia di Messi, onestà brutale: “Non siamo pronti” Il portiere dell’Inter Miami, Nick Marsman, ha espresso grossi dubbi sul fatto che il club della Florida sia pronto per l’arrivo di un fuoriclasse come l’argentino.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi ha deciso quale sarà il suo futuro. Dopo la breve parentesi, neanche troppo brillante al PSG, il sette volte Pallone d'Oro era chiamato ad una decisione e in seguito a decine di rumors che lo davano in volo per l'Arabia Saudita o pronto per il ritorno al Barcellona, ecco la verità: la Pulce giocherà per l'Inter Miami.

Una scelta di cui si è parlato spesso ma che sembrava ancora lontana soprattutto dopo l'ipotesi di rivedere Messi con la maglia del Barça per l'ultimo ballo: l'argentino ha fatto una scelta e a prevalere è stata la volontà della famiglia. A confermare la decisione è stato lo stesso numero 10 in una lunga intervista rilasciata a Mundo Deportivo e Sport, due giornali vicini alle causa barcellonista e che lo hanno seguito da vicino per tutta la sua carriera.

Messi avrebbe rispedito al mittente l'offerta dell'Al-Hilal da 500 milioni di euro a stagione per andare negli USA e vestire la maglia del club di proprietà di David Beckham. Secondo quanto raccolto nelle scorse ore l'accordo dovrebbe coinvolgere due dei maggiori partner commerciali della Major League Soccer, ovvero Apple TV e Adidas, e Messi aveva già preventivato questa possibilità da qualche anno, visti gli investimenti fatti a Miami sia per la sua famiglia che per i suoi genitori.

L'arrivo di Messi stravolge anche la passività in cui era caduta l'Inter Miami, che attualmente si trova in fondo alla Eastern Conference della MLS con cinque vittorie su 16 gare giocate e un rendimento a dir poco disastroso. Anche per questo motivo il portiere Nick Marsman ha espresso grossi dubbi sul fatto che il club della Florida sia pronto a ospitare una superstar mondiale come la Pulce.

Nick Marsman, il portiere dell’Inter Miami.

A ESPN il giocatore 32enne ha dichiarato: "Personalmente penso che questo club non sia pronto per l'arrivo di Messi. Abbiamo uno stadio temporaneo e le persone possono entrare in campo senza problemi. Ad esempio, non ci sono recinzioni. Non c'è sicurezza quando camminiamo dal campo di allenamento allo stadio, ma chiaramente spero che venga".

L'Inter Miami sta per costruire un nuovissimo stadio dal valore di un miliardo di dollari chiamato ‘Miami Freedom Park' che conterrà 25 mila spettatori e prenderà il posto di DRV PNK Stadium a Fort Lauderdale (18mila posti).

Phil Neville, ex allenatore dell’Inter Miami.

Anche l'ex allenatore dell'Inter Miami, Phil Neville, ha seguito la scia del pensiero di Marsman in un'intervista a Sportskeeda: "Penso che questo [Messi all'Inter Miami] sarebbe probabilmente il più grande acquisto di sempre negli sport americani. La vita cambierà. Le cose saranno diverse. Gli alberi potrebbero dover essere più grandi intorno al campo di allenamento. La sicurezza potrebbe dover essere più stretta. Il tragitto che i giocatori fanno oggi verso quello stadio potrebbe essere diverso. Tutto sarà diverso".

Adesso bisogna capire quali saranno le prossime mosse del club per adeguarsi a questo nuovo percorso intrapreso: si parla di innesti di grande valore per dare manforte a Messi e cercare di essere competitivi fin da subito. Un altro passo importante potrebbe essere quello del nuovo allenatore, con il Tata Gerardo Martino in vetta alla lista della franchigia statunitense per iniziare questo nuovo corso.

Non ci resta che attendere qualche settimana per capire in che modo l'Inter Miami si prepara ad accogliere il più grande colpo della storia del calcio a stelle e strisce.