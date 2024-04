video suggerito

I cinque calciatori che lasceranno sicuramente l’Inter dopo la vittoria dello Scudetto Il club campione d’Italia non confermerà cinque calciatori della rosa di Inzaghi, tra questi pure Alexis Sanchez. Due giocatori in bilico, mentre Marotta e Ausilio hanno piazzato già due colpi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter ha appena vinto lo Scudetto, le feste sono appena iniziate. Ce ne saranno diverse e in queste ultime cinque partite di campionato i nerazzurri proveranno a raggiungere quota 100 punti. Ma il calcio va veloce, e bisogna comunque già iniziare a pianificare il futuro. Due colpi di mercato sono stati già chiusi e a giugno verranno ufficializzati. Cinque calciatori sicuramente andranno via, mentre due sono in bilico.

Cinque addii certi: l'Inter perde cinque campioni d'Italia

Simone Inzaghi ha creato un grande gruppo, grazie pure al lavoro di Marotta e Ausilio. Ora arriverà il momento di migliorare ulteriormente la rosa e alcuni calciatori saranno ceduti. A partire sarà sicuramente Stefano Sensi, che ha chiuso lo scorso campionato al Monza ed è stato a un passo dal Leicester nel mese di gennaio. Via pure Klaassen, che andrà via fregiandosi anche del titolo di Campione d'Italia. L'olandese non ha lasciato una traccia positiva. Sarà ceduto anche Cuadrado, il colombiano collezionista di trofei che non ha giocato mai negli ultimi mesi.

In bilico Arnautovic e Dumfries

Addio di nuovo per Alexis Sanchez, che dopo aver conquistato il ventunesimo trofeo della carriera non prolungherà il suo contratto. E non sarà riscattato nemmeno Audero, che tornerà alla Sampdoria. E poi potrebbero lasciare anche altri due giocatori: l'attaccante Arnautovic, che non ha convinto pienamente, anche se si è confermato un amuleto, e pure Dumfries, che se non firmerà il prolungamento verrà messo sul mercato.

I primi acquisti dell'Inter 2024-2025

Marotta e Ausilio hanno già chiuso due colpi per la prossima stagione. A costo zero arriverà dal Napoli Piotr Zielinski, centrocampista polacco, che da anni gioca in Serie A e che con i partenopei ha vinto lo Scudetto l'anno scorso. Giocatore di livello compirà trent'anni a maggio e rinforzerà un reparto già di alto livello. Poi arriverà pure l'attaccante iraniano Taremi, che gioca con il Porto. Il sogno è rappresentato da Gudmundsson del Genoa.