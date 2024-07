video suggerito

I calciatori della Francia celebrano la sconfitta dell'estrema destra: "É la vittoria del popolo" Quattro calciatori della Francia impegnati a Euro 2024 hanno espresso la propria gioia per il risultato negativo del Rassemblement National alle elezioni politiche, tra questi anche Marcus Thuram.

A cura di Alessio Morra

Nel secondo turno delle elezioni legislative francesi c'è stato un risultato a sorpresa. La sinistra è arrivata al primo posto, davanti al partito del Presidente della Repubblica Macron e al partito di Marie Le Pen, che pareva favorita e invece incassa una sonora sconfitta. Mentre in Francia si pensa alla governabilità e alle difficoltà nel formare il nuovo governo, dal ritiro della nazionale alcuni calciatori avevano fatto già sentire la propria voce prima della tornata elettorale, e in quattro hanno commentato il risultato festeggiando il risultato negativo del Rassemblement National.

I calciatori francesi sono scesi in campo contro il Fronte Nazionale

Dopo le elezioni europee il Presidente Macron aveva convocato elezioni anticipate e dal ritiro della Francia sia Thuram che Mbappé avevano invitato gli elettori a non votare per Le Pen e Bardella, e per questo si erano presi anche una montagna di critiche. Da quel momento in poi sono rimasti tutti zitti, fino all'esito finale del voto. Ma già pochi minuti dopo gli exit poll si sono fatti sentire alcuni calciatori.

Kounde e Tchouameni: "Il sollievo è immenso"

In due anche scritto su ‘X'. Il difensore del Barcellona Jules Koundé, che contro il Portogallo ha trasformato uno dei calci di rigore, ha twittato: "Il sollievo, come la preoccupazione delle ultime settimane, è immenso. Congratulazioni a tutti i francesi che mobilitati affinché questo bellissimo paese che è la Francia non sia governato dall’estrema destra".

Più chiaro era difficile. Essenziale invece il tweet del calciatore del Real Madrid Tchouameni che ha scritto: "La vittoria del popolo".

La stories di Marcus Thuram: "Viva la mescolanza"

Infine è arrivata la stories di Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter, che era stato il primo a schierarsi prima delle elezioni invitando i francesi ad andare a votare e a non far vincere le destre: "Congratulazioni a tutti coloro che hanno reagito al pericolo che minacciava il nostro bellissimo Paese. Viva la mescolanza, viva la Francia, viva la Repubblica. La lotta continua".

Infine è arrivato, poi, il tweet di Ibrahima Konate, calciatore del Liverpool che è in Germania con i Bleus che ha postato una serie di emoji, che non lascia tanto spazio alle interpretazioni.