Serata nera per Lionel Messi che all'ultimo minuto dei tempi supplementari della finale di Supercoppa di Spagna persa 3-2 contro l'Athletic Bilbao subisce la sua prima espulsione per rosso diretto in carriera con la maglia del Barcellona con cui è arrivato alla presenza numero 753. Il #10 argentino ha ricevuto il rosso diretto per una manata rifilata ad un avversario a palla lontana non sfuggita al VAR che ha richiamato al monitor l'arbitro che ha poi sanzionato la ‘Pulce'.

Leo Messi dunque è stato espulso nella finale della Supercoppa spagnola per un brutto gesto nei confronti del calciatore basco Villalibre al 120′ solo grazie all'intervento della tecnologia. Il direttore di gara Gil Manzano infatti non aveva visto l'azione ma il suo assisteste al VAR Hernández lo ha avvertito richiamandolo al video. Dopo aver visto le immagini il fischietto spagnolo ha mostrato il rosso diretto a Messi , che se n'è andato senza protestare ammettendo lo schiaffo in faccia rifilato al giocatore dell'Athletic.

Notte da dimenticare dunque per la Pulce che oltre a rimediare la prima espulsione con la maglia del Barça vede la sua squadra perdere il primo trofeo stagionale con la Supercoppa spagnola che va ai baschi guidati da Marcelino. I blaugrana passati due volte in vantaggio con Griezmann infatti si sono visti rimontare dalle reti di de Marcos e Villalibre che hanno portato il match ai supplementari. La rete di Inaki Williams al 93′ ha poi scatenato la frustrazione di Leo Messi (sfociata nella manata costatagli il rosso) e ha regalato all'Athletic Bilbao la terza Supercoppa spagnola della propria storia.