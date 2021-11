Messi è un caso: ha un dolore cronico e gioca più con l’Argentina che per il PSG Lionel Messi non sarà a disposizione del PSG contro il Bordeaux sabato ma risponderà alla convocazione dell’Argentina per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. La Pulce è sceso in campo solo 8 volte con la maglia del club francese e iniziano ad esserci dubbi sulla sua tenuta fisica, oltre che sul suo ambientamento in Francia.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi non sarà a disposizione del Paris Saint-Germain per la gara in casa del Bordeaux. Il calciatore argentino, a causa di un dolore al ginocchio sinistro e di un fastidio al tendine che lo ha portato a lasciare il campo nella sfida contro il Lille e a non prendere parte alla trasferta di Champions League a Lipsia, dovrà dare forfait per il match in programma sabato sera e ha continuato le sue cure presso il centro di allenamento del club dopo una visita a Madrid nella giornata di giovedì.

Dopo essere rientrato oggi a Parigi, Messi risponderà alla convocazione della nazionale argentina per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022 e a confermarlo è stato lo stesso Mauricio Pochettino nella conferenza stampa alla vigilia del prossimo match del PSG: "Risponderà alla convocazione della nazionale. Speriamo che sarà disponibile per la Seleccìon e che possa tornare dopo in buone condizioni". Secondo quanto riporta RMC Sport, il PSG giudica che Messi potrà giocare con la sua nazionale almeno la seconda partita della sosta per le nazionali, ovvero quella contro il Brasile del 17 novembre; mentre restano dubbi per l'incontro contro l'Uruguay.

Ci sono diverse domande che, però, i tifosi del PSG si stanno ponendo in queste settimane e una di queste è: cosa accade a Messi? La Pulce non aveva mai saltato tante partite e i numeri non mentono, visto che ormai gioca più con la nazionale che con il suo club: Messi ha giocato 5 partite su 5 con l'Albiceleste (4 gol) mentre in Ligue 1 ne ha giocate 5 su 11 con zero gol e zero assist. La sua assenza dai tabellini del campionato francese si riflette anche nei numeri dei suoi tiri: 15 conclusioni tentate, solo 4 in porta. Quello che più fa specie, però, è la sua poca continuità: l'unica volta che Messi non ha segnato 5 partite di campionato risale al 2020, con il Barcellona (manco a dirlo).

I numeri sono molto diversi in Champions League, con 3 presenze su 4 gare disputate dal PSG finora e 3 i gol segnati che hanno contribuito al cammino del Paris Saint-Germain verso gli ottavi. Sono 8 le presenze complessive per un totale di 595′. L'attuale momento di Messi potrebbe essere spiegata dalle difficoltà "causate dal cambio di club e città", secondo quanto afferma il suo biografo Guillem Balagué: lo stesso 34enne argentino ha assicurato di non avere problemi fisici e presto sarà completamente dentro la causa del Paris Saint-Germain.

C'è da tenere in considerazione l'indiscrezione che è stata riportata da TN e fa riferimento a cure specifiche per allungare carriera a cui si starebbe sottoponendo Leo Messi. La Pulce soffre di un dolore cronico al ginocchio sinistro e giovedì mattina si è recato a Madrid per consultare il fisioterapista Joaquín Juan presso la clinica TVA, dove avrebbe effettuato un trattamento di medicina rigenerativa con cellule staminali che ha già allungato la carriera di altri atleti d'élite, tra cui Cristiano Ronaldo. Questa potrebbe essere una risposta ma vedremo come e se Messi verrà impiegato dalla nazionale argentina nei prossimi impegni e poi si valuteranno le sue condizioni al ritorno in Francia.