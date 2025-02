video suggerito

Messi e l’Inter Miami vincono la partita impossibile: in campo con una temperatura di -15 gradi L’Inter Miami è riuscito a vincere una partita quasi impossibile da giocare beneficiando di un gol di Messi. In campo contro il Kansas City si è giocato con una temperatura di -15 gradi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una partita di calcio giocata con un clima gelido. La sfida valida per la gara d'andata del primo turno della Concacaf Champions Cup tra Inter Miami e Kansas City si è infatti giocata con una temperatura percepita pari a -15 gradi. Un clima rigido, quasi proibitivo per giocare una partita di calcio tant'è che la partita era stata posticipata di 24 ore proprio a causa della morsa glaciale che ha investito la città di Kansas City. Il risultato finale è stato di 1-0 in favore della squadra allenata dal Tata Martino che ha beneficiato del solito gol realizzato da Lionel Messi.

La Pulce, già nelle ore precedenti alla partita aveva fatto sapere di essere contrario a giocare una partita e infatti proprio per questo si è pensato di posticipare il fischio d'inizio affinché le condizioni meteo potesse migliorare e la neve venisse rimossa dal campo. I giocatori delle due squadre sono scesi in campo completamente coperti. Autorizzato l'utilizzo degli scaldacollo che normalmente da qualche anno non posso essere introdotti in campo. Calzamaglie, guanti e creme riscaldanti per i muscoli hanno poi completato il quadro.

Non è però la prima volta che in MLS si gioca con temperature così rigide. L'immagine di Giroud con la barba ghiacciata la scorsa notte è diventata immediatamente virale, nulla a che vedere con la sfida del 2019 sempre in MLS tra i Colorado e i Portland che si sfidarono otto la neve e con una temperatura di ben 27 gradi sotto lo zero. Nonostante tutto la partita è terminata con un pirotecnico punteggio di 3-3. Ieri sera invece l'Inter Miami ha trionfato di misure nonostante alcune assenze pesanti come quella rappresentata da Jordi Alba.

Leggi anche Messi si rifiuta di giocare perché fa troppo freddo: ha chiesto di non essere convocato

Il meraviglioso gol della vittoria segnato da Messi

L'Inter Miami deve dunque ringraziare l'ennesima perla di Messi per vincere una partita che in vista della sfida di ritorno mette quasi al sicuro la qualificazione. L’argentino, 38 anni il prossimo 24 giugno, continua a fare la differenza in campo con la sua immensa classe. Il gol è stato di una bellezza spaziale. Cross lungo da sinistra, stop di petto in area della Pulce che col sinistro rientra all'interno e di destro mette in rete la palla con un diagonale a dir poco perfetto. Un gol che ha scaldato il cuore dei tifosi fino a quel momento imbalsamati dal freddo sugli spalti.