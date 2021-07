Messi disposto a tutto per il Barcellona: rinuncia ad una montagna di soldi per rinnovare Il Barcellona è pronto ad annunciare il rinnovo contrattuale di Lionel Messi per altre 5 stagioni. L’indiscrezione riportata dalla Spagna rivela alcuni dettagli dell’accordo. L’argentino, fresco vincitore dell’ultima Copa America, avrebbe accettato di dimezzarsi lo stipendio del 50%. L’ufficialità potrebbe arrivare già entro la fine del mese.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lionel Messi e il Barcellona ancora insieme. La notizia che tutti i tifosi catalani stavano aspettando da tempo sta diventando realtà. L'accordo per il rinnovo contrattuale dell'argentino potrebbe essere annunciato a breve: nel fine settimana o al massimo per fine mese. Sta di fatto che ogni dettaglio sull'accordo sembra essere già stato definito. A rivelarlo sono stati i media spagnoli. ‘Sport' ha rivelato come Messi sarà chiamato a firmare un contratto per i prossimi cinque anni con il Barcellona.

Nelle ultime settimane si era parlato molto della possibilità di firmare per due stagioni prima di intraprendere una nuova avventura in MLS con l'Inter Miami, ma finalmente entrambe le parti hanno deciso di prolungare il loro rapporto per un periodo più lungo. Il giocatore, fresco di vittoria dell'ultima Copa America con l'Argentina, che aveva programmato di intraprendere nuovi progetti da qui a tre stagioni, non vede l'ora di continuare la sua avventura al Camp Nou escludendo, per ora, di lasciare i blaugrana.

Sembra essere tutto fatto anche se si attende adesso solo l’ok de La Liga stessa che ancora non è arrivato e sta preoccupando i tifosi catalani. Ma dovrebbe essere solo una formalità per procedere poi alla firma del contratto di Messi con il Barcellona fino al 2026.

I dettagli dell'accordo tra Messi e il Barcellona

Il '10' del Barcellona ha accettato di decurtarsi il suo ingaggio attuale del 50%. Ha accettato le condizioni che gli ha imposto il il club catalano perché capisce che la situazione finanziaria della società è molto complicata e deve essere il primo a dare l'esempio. In effetti, il denaro non è mai stato un problema nella negoziazione tra le parti con la ‘Pulce' che ha sempre messo in primo piano il bene suo, della famiglia e del club sottolineando a più riprese di non voler causare ulteriori danni economici al Barcellona.

Dalla Spagna per il momento parlando di un principio di accordo che comunque non può considerarsi definitivamente chiuso, ma è chiaro che siamo giunti ad un livello molto avanzato della trattativa e sarebbe molto difficile che possa andare male. Ora tocca agli avvocati e ai consiglieri del Barcellona e al giocatore finire di rifinire i dettagli del contratto e chiudere le ultime questioni burocratiche.

L'annuncio per il rinnovo di Lionel Messi con il Barcellona è previsto per la fine di luglio. ‘Sport' ha inoltre rivelato come sia stata stabilita anche una nuova clausola rescissoria nel nuovo contratto del giocatore che sarà pari a 350 milioni di euro.