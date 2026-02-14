McTominay salta Napoli-Roma, brutta tegola per Conte: chi giocherà al suo posto a centrocampo

McTominay non recupera dall’infortunio muscolare e salta la sfida contro la Roma. Conte ridisegna il centrocampo con Elmas arretrato e nuove soluzioni sulla trequarti.

Piove sul bagnato in casa Napoli alla vigilia della super sfida contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Antonio Conte dovrà fare a meno di Scott McTominay, fermato dal problema muscolare accusato nell’ultima gara di campionato contro il Genoa.

Il calciatore scozzese, già assente nei quarti di Coppa Italia contro il Como, sperava di recuperare per il big match del Maradona, ma – come confermato da Sky – non sarà a disposizione.

Un’assenza pesantissima per gli azzurri, che perdono il loro trascinatore e uno dei punti di riferimento della stagione proprio in un crocevia fondamentale. Conte è così costretto a ridisegnare l’assetto della squadra, tornando a puntare su Elmas in mediana accanto a Lobotka. Resta però da sciogliere il nodo sulla trequarti: tra le ipotesi c’è l’avanzamento di Politano con Gutiérrez largo a destra.

Napoli-Roma, tegola McTominay: Conte perde il suo leader nel match chiave

Secondo le indicazioni della vigilia, il Napoli dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic tra i pali; Beukema, Rrahmani e Buongiorno in difesa – con Juan Jesus squalificato –; Gutiérrez, Lobotka, Elmas e Spinazzola a centrocampo; Vergara e Politano alle spalle di Hojlund.

Anche la Roma si presenta con il 3-4-2-1: Svilar in porta; Mancini, Ndicka e Ghilardi dietro; Çelik, Cristante, Pisilli e Wesley in mezzo; Dybala e Pellegrini a supporto di Malen. Buone notizie per Gasperini, che ritrova Dybala dopo il lavoro in gruppo degli ultimi giorni. Pellegrini è favorito su Soulé, alle prese con la pubalgia, e su Zaragoza, mentre in mediana Pisilli appare avanti rispetto a El Aynaoui.

Sarà una sfida ad alta tensione, con il Napoli chiamato a reagire nonostante l’assenza del suo uomo simbolo e la Roma pronta ad approfittarne per dare un segnale forte nella corsa ai vertici.