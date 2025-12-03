McTominay furibondo dopo il gesto di Cristante non visto durante Roma-Napoli: “È una porcheria”

Roma-Napoli ha tracciato un solco importante in questo campionato dopo la vittoria dei partenopei all'Olimpico per 1-0. Una rete di Neres ha deciso la partita e i tre punti sono stati fondamentali per il primo posto solitario in classifica della squadra di Conte. Gasperini era in tribuna mentre il tecnico salentino in panchina a guidare i suoi verso questo successo. In campo tante tensione e anche scontri proibiti, come quello che ha visti protagonisti Cristante e McTominay. ‘Bordocam', rubrica a cura di DAZN, mostra quanto accaduto.

Il centrocampista della Roma, capitano prima della sostituzione, nel corso della prima frazione ha fatto una ramanzina allo scozzese accusandolo di aver simulato un suo intervento esibendosi in una sceneggiata esagerata: "Pesi 100 chili e fai queste sceneggiate". Una frase che non si era vista durante la sfida dell'Olimpico e che però non è piaciuta a McTominay il quale ha risposto in malo modo al centrocampista della Roma affrontandolo a muso duro:

"Shut the fuck up, get out of my face ("Stai zitto, ca**o, sparisci dalla mia vista ndr"). Ma nel secondo tempo le cose vanno peggio e lo scozzese si infuria ulteriormente. E in diretta durante la partita la sua reazione nessuno l'aveva ancora vista così come non si era percepita al meglio la gravità del fallo di Cristante sullo scozzese.

Il calzettone di McTominay lacerato dai tacchetti di Cristante.

"Chiudi la bocca e sparisci" sottolinea ancora McTominay mentre i due si guardano negli occhi dopo la punizione assegnata al Napoli da parte dell'arbitro. Ma poco dopo, nella ripresa, i due si scontrano di nuovo. Cristante, nel tentativo di fermare lo scozzese, alza troppo la gamba colpendolo con i tacchetti sulla caviglia. L'arbitro ammonisce il centrocampista giallorosso mentre McTominay resta a terra dolorante soccorso immediatamente dai sanitari del Napoli. Di Lorenzo, da capitano, mostra al direttore di gara la parte interessata dal colpo di Cristante.

Dalle immagini viene messo in evidenza il calzettone di McTominay completamente lacerato dai tacchetti di Cristante. Lo scozzese viene soccorso e una volta in piedi va subito ad affrontare Cristante facendogli capire di aver esagerato: "It's rubbish, it's rubbish ("È una porcheria, una porcheria ndr"). McTominay fa riferimento al fatto che Cristante a suo dire si fosse spinto troppo oltre esibendosi in un fallo a dir poco scorretto. Lo scozzese infatti si rialza a fatica e cammina zoppicando per alcuni minuti prima di stringere i denti e proseguire la sua partita.