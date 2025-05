video suggerito

McTominay e Mazzocchi scatenati sul pullman del Napoli: "Ma voi come comunicate?". Risposta epica McTominay e Mazzocchi protagonisti di un bellissimo siparietto durante la parata sul lungomare per festeggiare il quarto Scudetto del Napoli.

A cura di Vito Lamorte

Scott McTominay è stato eletto miglior giocatore del campionato di Serie A 2024-2025 ed è stato uno dei marcatori della serata che ha consegnato il quarto Scudetto al Napoli. Il centrocampista scozzese, uno dei simboli di questa annata della squadra di Conte, è diventato uno degli idolo della tifoseria azzurra ed è stato soprannominato ‘McFratm', nomignolo che gli ha dato Pasquale Mazzocchi.

I due sono stati protagonisti di un bellissimo siparietto durante la parata sul lungomare per festeggiare lo Scudetto ai microfoni della Rai: mentre l'inviato provava a far dire qualche parola in italiano a McTominay ha chiesto a Mazzocchi, "Ma voi come comunicate?" e il calciatore di Barra ha risposto "Noi gesticoliamo!". Una scena a dir poco esilarante.

Mazzocchi elogia McTominay: "Fondamentale anche negli allenamenti"

Pasquale Mazzocchi durante i festeggiamenti sul pullman scoperto si è espresso così ai microfoni della Rai sull'importanza di McTominay nel gruppo: "Non sono io a doverlo dire, ma è stato fondamentale. Per il gruppo, per la squadra. Oltre a quello che ha fatto in campo, è sempre stato importante anche durante gli allenamenti. Ci ha dato carica nei momenti difficili, quando sembrava che le cose non stessero andando per il verso giusto. È stato uno dei pilastri".

Il calciatore originario di Barra, quartiere della zona est della città, ha parlato così del suo senso di appartenenza alla squadra partenopea: "Io non so ancora se stare qui sopra al pullman, oppure sotto a festeggiare. Perché sono uno del popolo, della gente, e mi sto vivendo questa gioia al massimo".

McTominay e il suo soprannome preferito: "Mazzocchi direbbe ‘McFratm', mi piace"

Dopo Napoli-Torino Scott McTominay, che ha deciso con una doppietta, era stato interrogato su alcuni soprannomi che i tifosi gli ha dato nel corso della stagione: tra i tanti c'erano McGyver, McTerminator e l’apribottiglie (per la sua capacità di sbloccare le partite) ma il centrocampista scozzese ha risposto "McFratm è il migliore. Pasquale Mazzocchi direbbe “McFrat’m', mi piace".