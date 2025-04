McTominay ascolta i soprannomi dei tifosi, uno è esilarante: “Lo scelgo, piace a Mazzocchi”

video suggerito

Scott McTominay se la ride, e ha tutti i motivi per farlo. Il centrocampista scozzese con una doppietta ha permesso al Napoli di battere il Torino e allungare in vetta alla Serie A sull'Inter. Nel dopo-partita l'ex Manchester United, protagonista dell'intervista in coabitazione con Spinazzola, si è divertito nel sentire i simpatici soprannomi che gli hanno dedicato i tifosi azzurri. E ha dovuto anche sceglierne uno tra un sorriso e l'altro.

McTominay riceve i complimenti di Spinazzola e conosce i suoi soprannomi

Pioggia di complimenti per McTominay dopo l'ennesima ottima prestazione della sua prima stagione in azzurro. Se le prestazioni del centrocampista sono sotto gli occhi di tutti, ci ha pensato Spinazzola a descrivere il McTominay professionista esemplare di ogni giorno: "Il giocatore si vede in campo, posso solo parlare di come è arrivato dal primo giorno qui a Napoli. Ragazzo speciale, d’oro, sempre felice, sempre col sorriso, lavoratore incredibile: siamo fortunati ad averlo".

McTominay sceglie il soprannome preferito

A questo punto tra il serio e il faceto, ecco che a DAZN sono stati comunicati alcuni dei soprannomi che il popolo azzurro gli ha dedicato: "McGyver, McTerminator, McFrat’m, l’apribottiglie". Quale piace di più a McTominay? Nessun dubbio per il centrocampista che si era lasciato andare ad una risata già in precedenza, e per questo ha tirato in ballo anche un altro compagno, ovvero Mazzocchi: "Frat'm (fratello mio, ndr) è il migliore. Pasquale Mazzocchi direbbe “McFrat’m”, mi piace".

Tornando seri, grande concentrazione sulle prossime partite che potrebbero regalare al Napoli uno Scudetto eccezionale: "Vediamo cosa succede. Il livello della squadra di due anni fa è troppo alto, calma, pensiamo partita dopo partita. Intanto siamo davanti a tutti". Testa bassa e pedalare dunque in vista delle ultime 4 partite della stagione, con il Napoli che ha bisogno di 3 vittorie e un pareggio.