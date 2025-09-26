McTominay e Kvara votati per il 1° posto al Pallone d’Oro: ampia differenza tra Dembélé e Lamine Yamal

Svelati i voti finali del Pallone d’Oro 2025: McTominay e Kvaratskhelia votati per il 1° posto, ampia differenza tra Dembélé e Lamine Yamal.

France Football ha pubblicato i voti per il Pallone d'Oro 2025, vinto lunedì scorso da Ousmane Dembélé. L'attaccante francese del PSG si è aggiudicato il premio, precedendo Lamine Yamal di 321 punti. Un esito che dimostra quanto la lotta per il primo posto fosse soltanto tra due calciatori e la differenza è stata piuttosto ampia.

A dimostrarlo è il distacco tra i primi due classificati e tutti gli altri. Dai 1.380 punti di Dembélé e i 1.059 di Lamine Yamal ai 703 di Vitinha, che ha completato il podio. Mohamed Salah, il quarto classificato, si è piazzato a 46 punti dal centrocampista del PSG, mentre Raphinha del Barcellona ha chiuso a soli 37 punti dall'egiziano del Liverpool. Achraf Hakimi, che si è piazzato al sesto posto, ha chiuso con 136 punti di distacco dal brasiliano del Barça.

La vittoria di Dembélé può essere considerata quasi comoda, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso, quando Rodri Hernández vinse con soli 41 punti di vantaggio su Vinicius.

McTominay e Kvara votati per il primo posto al Pallone d'Oro 2025

Ousmane Dembélé si è classificato al primo posto 73 volte nelle votazioni dei 100 giurati provenienti dai primi 100 paesi del ranking FIFA che hanno partecipato a questa 69a edizione. 62 in più di Lamine Yamal del Barcellona, ​​che è stato nominato primo solo 11 volte.

Tra gli altri giocatori nominati come primi nella top 10 dei giurati figurano Vitinha (6 volte), Mohamed Salah (4 volte), Achraf Hakimi (3 volte), Kylian Mbappé (1 volta) e, cosa molto più sorprendente, c'è un grande tocco di Napoli con il georgiano Khvitcha Kvaratskhelia, oggi al PSG, e lo scozzese Scott McTominay (1 volta ciascuno).

Pallone d'Oro, la differenza tra il 1° e il 2° posto negli ultimi dieci anni

Ousmane Dembélé è diventato il sesto francese a vincere il Pallone d'Oro di France Football dopo Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) e Karim Benzema (2022).