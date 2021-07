Andrea Pirlo non ha usato giri di parole nell'annunciare, evidentemente di concerto con la Juventus, l'esclusione dal derby di domani contro il Torino dei tre giocatori bianconeri resisi protagonisti della festa interrotta dai carabinieri in una villa in collina vicino Torino. Weston McKennie, Paulo Dybala e Arthur non solo vedranno il loro stipendio pesantemente decurtato dal club bianconero, ma assisteranno da casa al match contro i granata.

Provvedimento largamente e non casualmente fatto trapelare dalla società della Continassa già a caldo dopo che era esplosa la notizia dell'infrazione da parte dei tre giocatori, con annesso polverone e richiesta di una presa di posizione "esemplare" che andasse al di là della multa irrogata dalle forze dell'ordine. E infatti proprio di esempio ha parlato Pirlo nella conferenza di vigilia che non poteva non aprirsi con l'argomento del giorno, con buona pace di una classifica che ha bisogno solo dei tre punti nella stracittadina, per non mettere a rischio la qualificazione alla Champions dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Benevento.

"È stata una decisione mia e poi la società ha fatto il resto. Siamo degli esempi e particolarmente in questo momento dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo, per rispetto della situazione in tutto il mondo".

Niente Torino dunque per Dybala, McKennie e Arthur, il che significa che l'argentino dovrà rimandare ancora un rientro che sembrava imminente, dopo un'assenza che ormai dura da inizio gennaio, mentre l'esclusione dei due centrocampisti rende cortissima la coperta in mediana per Pirlo.

Ma fino a quando staranno fuori i tre giocatori che hanno partecipato alla festa mercoledì sera? La prima ipotesi che parlava esclusivamente di una punizione relativa al derby non è stata suffragata dalle parole di Pirlo, che anzi hanno aperto un altro scenario: "I tre giocatori coinvolti non sono convocati per la partita di domani. Riprenderanno a lavorare col tempo, vedremo quando".

Si tratta dunque di una sospensione senza un termine prefissato, il che non esclude che l'assenza di McKennie, Dybala e Arthur possa protrarsi almeno per la partita successiva. Un match non banale: il recupero della gara di inizio ottobre contro il Napoli, in programma mercoledì prossimo 7 aprile.