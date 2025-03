Mbappé si presenta al ritorno in nazionale con una felpa che è per pochissimi: quanto costa

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

L'assenza di Kylian Mbappé dalla nazionale francese è finita: il CT Didier Deschamps lo ha convocato per la doppia sfida dei quarti di Nations League contro la Croazia (giovedì e domenica, gli stessi giorni di Italia-Germania), dopo che l'attaccante del Real Madrid era rimasto a casa nelle ultime due tornate di ottobre e novembre, con annesse polemiche tra problemi fisici la prima volta e scelta del tecnico la seconda. Mbappé nelle scorse ore si dunque presentato assieme ai suoi compagni al centro federale di Clairefontaine, in quella che per la squadra transalpina è ormai diventata (è già accaduto in passato) una sfilata di moda. Stavolta a prendersi la copertina è stato il 26enne attaccante del Real Madrid, che nell'occasione ha sfoggiato una felpa il cui prezzo la rende accessibili a pochissimi, a meno di non volerci spendere qualche stipendio.

Mbappé si presenta al raduno della Francia con una felpa che si possono permettere in pochi

Mbappé si è presentato al raduno della Francia indossando una felpa del lussuoso marchio Christian Dior, facente parte della collezione con cui la maison celebra l'Anno del Serpente. Lo scorso 29 gennaio il calendario cinese si è lasciato alle spalle l'Anno del Drago per entrare nell'Anno del Serpente. Il disegno dell'animale in questione è dunque presente sia avanti che dietro la felpa, il cui costo di listino – indicato nel sito della casa di moda – è di 3800 euro.

Un lusso che per le tasche di Mbappé non è certo tale, trattandosi di una spesuccia da fare senza neanche pensarci, alla luce del suo stipendio da oltre 20 milioni netti all'anno, più vari bonus e un ricchissimo premio alla firma da spalmare sui cinque anni di contratto con le merengues. L'ex PSG ha finora disputato una prima stagione al Real Madrid assolutamente positiva: i suoi 30 gol in 43 presenze hanno dato una robusta mano alla squadra di Ancelotti per approdare ai quarti di finale di Champions e giocarsi la Liga con Barcellona e Atletico.