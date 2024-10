video suggerito

Thuram si presenta nel ritiro della Francia, Deschamps lo spiazza: “Sei arrivato da Monza, giusto?” Simpatico siparietto nel ritiro della Francia all’arrivo dei giocatori, ricevuti uno ad uno da Didier Deschamps. Quando si è presentato Thruam, il ct non ha resistito ad una battuta che ha spiazzato il bomber dell’Inter: “No, mister giocavamo in casa…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tempo di partite con le selezioni di propri paesi per la seconda pausa stagionale, dedicata ancora una volta alla Nations League. Chi è stato convocato e non ha subito infortuni si è presentato nei rispettivi ritiri per preparare questa settimana di calcio "atipico", lontano dai propri club. Come Marcus Thuram che ha recuperato del tutto del brutto intervento di Maripan che gli era costato un problema alla caviglia. Ma quando il bomber dell'Inter ha fatto capolino a Clairefontaine, quartier generale dei ‘Galletti', è stato spiazzato dalla domanda del ct Deschamps: "Sei stato sul circuito di Monza?".

La domanda di Deschamps, l'imbarazzo di Thuram

"Tiku" Thuram si è palesato nella giornata di lunedì a Clairefontaine insieme a tutti i suoi compagni di Nazionale convocati per gli impegni in Nations League. La Francia non può fare a meno dell'attuale capocannoniere della Serie A (7 gol in altrettante partite) e così Deschamps non ha avuto dubbi sul chiamarlo a sé. Ma il ct si è reso protagonista di un simpatico siparietto quando il ragazzo ha fatto il suo ingresso nel ritiro, spiazzandolo. "L'altro giorno eri sul circuito di Monza, vero?" ha detto con un grande sorriso il ct quando lo ha visto arrivare. "No mister" ha risposto un imbarazzato Thuram, "sabato giocavamo in casa…" non capendo a cosa si riferisse Deschamps. Che subito ha rassicurato l'attaccante; "Certo, grazie lo so comunque… Ne hai segnati tre".

A cosa si riferiva Deschamps quando ha visto Thuram

La domanda ironica di Deschamps è arrivata a cavallo dell'outfit che oramai sempre più spesso i giocatori si divertono a mostrare nel momento in cui sono liberi dalle divise ufficiali dei propri club che sono obbligati a indossare a ridosso delle partite o negli allenamenti. Così, capita che ci si imbatta in look decisamente sopra le righe, estremamente legati alle mode del momento e che suscitano da sempre interesse e curiosità. In particolar modo, l'abbigliamento di alcuni giocatori francesi non è passato inosservato, in particolare Ibrahima Konaté o Jules Koundé e Bradley Barcola.

Leggi anche Mbappé fa scoppiare un caso in Francia: escluso per infortunio da Deschamps ma titolare nel Real

Per Thuram, pupillo indiscusso di Didier Deschamps si è anche divertito a commentare i look , vedendolo arrivare con un giubbotto di pelle, stile motociclista, non rinunciando alla battuta che il giovane non ha per nulla colto al volo. Ma il ct si è anche divertito a commentare gli altri componenti della rosa come mostra un video pubblicato sul canale YouTube della FFF, la Federcalcio francese.