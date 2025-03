La Fiorentina fa ricorso contro la multa e la diffida per la coreografia anti-Juve

video suggerito

La Fiorentina presenta ricorso contro la multa per la coreografia anti-Juventus: il club toscano ha presentato ufficialmente un ricorso contro la multa e la diffida arrivate per la coreografia nella sfida contro i bianconeri.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina ha presentato ricorso contro la sanzione di 50.000 euro e la diffida della curva dei tifosi viola comminate dal Giudice Sportivo per il lancio di qualche fumogeno, alcuni cori e soprattutto per la coreografia, definita "oltraggiosa" nei confronti della Juventus, esposta in curva Ferrovia in occasione della gara del 16 marzo allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Nei giorni scorsi la società viola aveva presentato preannuncio per usufruire di altri cinque giorni per far esaminare gli atti ai propri legali: l'obiettivo è ottenere una riduzione della multa se non farla togliere del tutto tenendo conto anche dei precedenti. Una risposta al riguardo è attesa entro la prossima settimana.

La Fiorentina fa ricorso contro la multa per la coreografia anti-Juve

Dopo aver ottenuto gli atti che hanno portato il Giudice Sportivo della Lega Serie A a comminare una multa da 50mila euro con annessa diffida per la curva al club viola per la coreografia "Juve merd*": la Fiorentina ha deciso di portare avanti il ricorso e provare quantomeno a ridurre la sanzione, se non a toglierla.

Con il passare dei giorni la polemica sulla coreografia è scemata ma il lavoro legale è andato avanti da parte del club toscano.

La Juventus, a fronte di una coreografia così esplicita, aveva deciso di rivolgersi a FIGC e Lega Calcio per chiedere un chiarimento e alla Questura di Firenze per individuare i responsabili affinché possano prendere i provvedimenti opportuni. La società si era mossa per chiedere che non vi sia un trattamento diverso negli altri stadi d'Italia rispetto all'Allianz Stadium, dove i controlli sono molto severi.

La coreografia diventa poster al prezzo di 10 euro

La coreografia che i tifosi viola in Curva Ferrovia hanno messo in scena contro la Juventus, ovvero la scritta "Juve merd*", è diventata un poster al costo di 10 euro e il ricavato servirà per aiutare a pagare le multe.