Thuram infortunato, dopo il brutto fallo di Maripan: “La caviglia si è girata, aspetto gli esami” Per Marcus Thuram una serata da incorniciare per i 3 gol segnati al Torino che hanno consegnato i 3 punti all’Inter. Ma anche preoccupazione per il brutto fallo di Maripan: “Ho preso una brutta botta, ora aspettiamo gli esami”. Inzaghi: “L’ho visto preoccupato, era sul lettino con la borsa del ghiaccio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Marcus Thuram assoluto protagonista di Inter-Torino, conclusasi 3-2 grazie ad una tripletta dell'attaccante francese. La nota più lieta di una serata vissuta pericolosamente dalla banda Inzaghi, col tecnico non soddisfatto di quanto visto in campo e con una coda fastidiosa: l'infortunio per Thuram, vittima di un fallo killer di Maripan e costretto a giocare stringendo i denti fino alla sostituzione: "La caviglia mi si è girata". Inzaghi: "L'ho visto preoccupato"

Infortunio di Thuram, i problemi alla caviglia: le condizioni

Per Marcus Thuram una serata mafica che potrebbe avere uno strascico più che fastidioso. Fortunatamente arriva la pausa del campionato e per l'Inter ci sarà tutto il tempo di valutare e verificare le reali condizioni della caviglia colpita violentemente dal giocatore granata: "La caviglia mi si è girata un po’. Ho preso una brutta botta e adesso farò gli esami e aspetteremo gli esiti".

La conferma di Inzaghi: preoccupazione per l'infortunio

La conferma dell'infortunio è arrivata anche da Simone Inzaghi nel dopo gara: "Speriamo non sia nulla di grave" ha sottolineato il tecnico, "Marcus mi ha chiesto il cambio, aveva sangue sul piede. Alla fine mi hanno detto che ha preso un colpo sul tendine. Ho visto poi che era sul lettino con la borsa del ghiaccio ed era un po' preoccupato. Valuteranno ora i medici francesi, certo che un giocatore che sigla una tripletta e poi chiede il cambio per un problema preoccupa un po'".

Thuram rilancia l'Inter a suon di gol

Il pensiero di Thuram però resta prevalentemente alla partita perfetta disputata malgrado l'infortunio: 3 gol che hanno permesso all'Inter di prendersi la vittoria. "C’è un lavoro in allenamento quotidiano per migliorare sotto porta. Per me la cosa più importante poi è aiutare la squadra. Se faccio gol… ancora meglio. L’anno scorso tutti erano sorpresi che potessi aiutare così i compagni" ha spiegato il francese già a quota 7 reti e un assist in 7 gare. "La classifica marcatori? Non mi importa, mi interessa che l'Inter vinca. Adesso andiamo alla pausa con una vittoria, siamo tutti più leggeri per giocare in Nazionale e ritornare".