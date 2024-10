Perché l’arbitro Marcenaro ha espulso Maripan in Inter-Torino dopo l’intervento del VAR

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Inter-Torino è iniziata subito in salata per la squadra granata che si è ritrovata in dieci dopo venti minuti di gioco. Il tutto per via dell'espulsione di Maripan. Il provvedimento dell'arbitro Marcenaro è avvenuto a seguito dell'intervento del VAR che ha richiamato il direttore di gara. Inizialmente infatti il fischietto della sezione di Genova aveva estratto solo il giallo per l'intervento scomposto del difensore del Torino sulla caviglia di Thuram. Una scivolata che ha colpito in pieno l'attaccante dell'Inter rimasto a terra dolorante.

Marcenaro dunque sanziona quell'intervento di Maripan con l'ammonizione ma viene richiamato a una on field review per valutare il grave fallo di gioco e arriva così l’espulsione. In questo caso i parametri valutati per il rosso diretto, come sottolineato anche da Luca Marelli in diretta su DAZN, sono da inquadrate sul punto di contatto, i tacchetti esposti, e l'entrata sopra la caviglia, senza dimenticare il ginocchio teso e la velocità. L'unico dubbio era rappresentato dal fatto che il tallone di Maripan fosse attaccato al suolo ma l'intervento era di fatto pericoloso.

Le immagini mostrate dal VAR a Marcenaro per l'espulsione di Maripan.

Maripan è stato punito dunque soprattutto per la veemenza del contatto con la gamba che colpisce in maniera pericolosa la caviglia di Thuram. L'arbitro impiega poco tempo per vedere il fallo al monitor e cambiare la sua decisione. Di fatto da qui in poi inizia un'altra partita per i granata. Da inizio campionato sono stati diversi gli interventi di questo genere e sui social i tifosi si dividono per capire quale sia il metro di giudizio utilizzato dal VAR proprio per questo tipo di contatto.

L'intervento di Maripan visto da un'altra angolazione.

Dopo il rosso a Maripan vengono realizzati ben tre gol in pochi minuti

Dopo essere rimasto in dieci uomini l'Inter ha approfittato del momento di confusione tattica del Torino per segnare. A sbloccare il risultato è stato infatti Thuram che sfrutta al meglio un cross da sinistra di Bastoni per colpire di testa il pallone che vale il momentaneo 1-0 dei nerazzurri. Passano pochi minuti e lo stesso attaccante francese fa doppietta. La dinamica è più o meno la stessa ma in questo caso il cross da sinistra lo effettua l'altro centrale difensivo di Inzaghi, Acerbi, che mette al centro per Thuram il cross per la testa dell'ex M'Gladbach che vale il 2-0. Il Toro prima della fine del primo tempo riesce comunque a riaprirla poi col gol di Zapata.