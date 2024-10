video suggerito

Mbappé fa scoppiare un caso in Francia: escluso per infortunio da Deschamps ma titolare nel Real Kylian Mbappé è stato schierato titolare da Carlo Ancelotti nel suo undici di partenza del Real Madrid contro il Villarreal. Una sorpresa per la Francia di Deschamps che aveva deciso di non convocarlo per non correre rischi dopo l’infortunio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Kylian Mbappé è stato schierato titolare da Carlo Ancelotti nel suo undici di partenza del Real Madrid contro il Villarreal nella sfida di questa sera in Liga. La presenza dell'attaccante francese però è assolutamente una sorpresa per la Francia e i tifosi transalpini dato che Mbappé non figurava nell'elenco convocati di Deschamps per le sfide della Nazionale in Nations League contro Israele (10 ottobre) e Belgio (14 ottobre). Il motivo dell'esclusione è solamente fisico come spiegato dallo stesso CT nella conferenza stampa di due giorni fa.

"Ho parlato con Kylian, e data la situazione, che è ancora incerta dopo la sua partita di ieri, c'è una partita sabato tra 48 ore con dei punti di domanda – aveva spiegato Deschamps -. Ha un problema non grave ma ha bisogno di cure per riprendersi bene". Le parole di Deschamps oggi sembrano essere quasi una beffa: "Non sono qui per correre rischi ecco perché Kylian non è nella lista oggi". Nonostante ciò però il numero #9 del Real Madrid partirà titolare. Un qualcosa che di certo il CT non si aspettava in questo momento.

Mbappé era infatti entrato in campo solo per 33 minuti in Champions contro il Lille. Dopo l'infortunio al bicipite femorale sinistro del 24 settembre, l'intenzione del Real e dello staff medico sembrava essere quella di gestire il giocatore. Ecco perché una convocazione in Nazionale era stata subito esclusa. L'idea era di recuperare man mano minutaggio ecco perché anche sui social diversi tifosi francesi ora sono indignati dalla titolarità del giocatore contro il Villarreal. Alcuni addirittura chiedono a Deschamps di revocargli la fascia da capitano.

La polemica social dei tifosi francesi contro Mbappé

La titolarità di Mbappé contro il Villarreal di fatto va controcorrente rispetto alle parole di Deschamps che chiedeva di non correre rischi. Da capire ora se ci saranno eventuali ripercussioni sul giocatore o se la Francia vorrà chiedere spiegazioni allo stesso Mbappé e al Real Madrid. Sta di fatto che sui social è già scoppiato il caso dato che i sostenitori transalpini contestano a Mbappé un atteggiamento poco consono al capitano di una delle Nazionali più importanti e forti al mondo.