Clamoroso Mbappé, escluso dai convocati di Italia-Francia con parole misteriose: "È meglio così" Per la seconda volta consecutiva la Francia non convoca Mbappé per la Nations League, non ci sarà a San Siro contro l'Italia: "È una mia decisione, lui voleva venire"

A cura di Ada Cotugno

Ancora una volta la Francia dovrà fare a meno di Kylian Mbappé che è diventato un vero e proprio caso per la sua nazionale. Nella prossima sosta per le nazionali resterà a riposo, proprio come un mese fa, ma questa volta la decisione non dipende da problemi fisici o personali: Deschamps ha annunciato che non è tra i convocati per scelta tecnica, una frase che apre a nuovi possibili scenari futuri.

L'attaccante è stato fatto fuori dalla sua nazionale? Per il momento il commissario tecnico farà a meno di lui nelle partite di Nations League contro Israele allo Stade de France il 14 novembre e contro l’Italia il 17 a San Siro, gara fondamentale per le sorti del girone e anche per la qualificazione al prossimo Mondiale.

Mbappé escluso dalla Francia per scelta tecnica

"È una mia decisione, lui voleva venire". Deschamps non lascia spazio a dubbi nella sua conferenza stampa in cui ha annunciato che la Francia farà a meno della sua stella. Con il Real Madrid Mbappé non sta vivendo settimane facili e adesso la questione della sua nazionale complica un po' il quadro della sua situazione. Il commissario tecnico ha voluto chiarire tutti i dubbi: "Ho parlato con lui e ho preso questa decisione, è meglio così. Non ho intenzione di discutere. Posso dire che Kylian voleva venire, ma anche che non sono i problemi extrasportivi dietro questa decisione…".

Non è la prima volta che capita, dato che anche nella sosta per le nazionali di ottobre il francese era stato lasciato a casa per permettergli di riprendersi da un infortunio. Quei giorni di pausa per lui erano stati tormentati, dato che aveva fatto parlare tutti con la sua vacanza lampo a Stoccolma e la clamorosa possibile denuncia per violenza nei confronti di una donna. Dal Real Madrid è arrivata subito la reazione: la squadra spagnola ha voluto chiarire che non c'entra niente con la mancata convocazione di Mbappé, una scelta che è dipesa esclusivamente dal commissario tecnico.