Mbappé beccato in una discoteca a Stoccolma: non è stato convocato per infortunio, ora è un caso in Francia Kylian Mbappé beccato in una discoteca a Stoccolma proprio mentre la nazionale francese giocava contro Israele a Budapest: la sua mancata convocazione aveva creato dubbi in Francia ma ora è diventato un caso.

A cura di Vito Lamorte

Kylian Mbappé è stato visto in una discoteca a Stoccolma proprio mentre la Francia giocava contro Israele a Budapest. Una vicenda che sta facendo molto discutere a Parigi e dintorni perché l'attaccante del Real Madrid non è stato convocato da Didier Deschamps per gli impegni di Nations League 2024-2025 a causa di un infortunio muscolare.

A riportare la notizia è il giornale svedese Aftonbladet, secondo cui il calciatore francese ha trascorso la notte in una discoteca della capitale scandinava.

Mbappé beccato in una discoteca a Stoccolma: ora è un caso in Francia

In base a quanto riportato anche da ambienti vicini al giocatore, Mbappé ha svolto sedute individuali e ha lavorato soprattutto sulla zona infortunata, ma non solo. L'attaccante francese avrebbe approfittato di questa sostaa per svolgere il lavoro individuale che a Madrid non ha mai avuto il tempo di svolgere.

Da quando è arrivato ha sempre avuto pochissimo tempo per sessioni individuali: una settimana dopo il primo impatto a Valdebebas era già a Varsavia per giocare la Supercoppa Europea contro l'Atalanta.

La sua assenza dalle convocazioni aveva fatto storcere il naso a molti in Francia, dai tifosi ai giornalisti fino ad alcuni dirigente della federazione: Didier Deschamps aveva provato a stemperare la situazione dicendo che il capitano dei Blues "non è al 100%".

Tutto questo, però, è stato messo in secondo piano dopo che il giornale svedese ha mostrato come il calciatore non fosse a Madrid ma in ben altri luoghi: Mbappé è stato beccato a Stoccolma, dove ha mangiato al ristorante francese ‘Chez Jolie', nel centro della città, e dopo, indossando una maschera, è salito su un minibus nero che lo ha portato alla discoteca "V" di Stureplan.

Una vicenda che è destinata a far discutere. Allo stesso tempo, però, Mbappé ha tenuto a far sapere che aveva seguito la partita dei suoi compagni contro Israele, vinta per 4-1 dai Bleus, e ha pubblicato una stories sul suo profilo ufficiale di Instagram scrivendo "Bella partita".