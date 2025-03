video suggerito

Emil Audero giocherà con l'Indonesia: convocato per le partite di Qualificazioni ai Mondiali 2026 Emil Audero, ex portiere di Inter e Como ora in forza al Palermo, è stato convocato dall'Indonesia per le partite delle Qualificazioni Mondiali 2026 con Bahrain e Australia.

A cura di Alessio Morra

L'Indonesia vuole giocare i Mondiali di calcio del 2026 e non sta lasciando nulla al caso. L'ex patron dell'Inter Thohir sta lavorando alacremente, ha scelto come Commissario Tecnico Patrick Kluivert e negli ultimi due anni ha naturalizzato oltre una dozzina di calciatori, compreso Emil Audero. Il portiere è stato convocato per le partite di Qualificazioni ai Mondiali 2026 del mese di marzo.

Audero convocato dall'Indonesia

Audero, classe 1997, ha giocato con tutte le nazionali giovanili italiane, il grande salto non è riuscito a farlo. Papà indonesiano, mamma italiana, ha avuto la possibilità di cambiare nazionalità per il calcio. Erick Thorir, presidente della Federazione calcistica indonesiana, la scorsa settimana ha annunciato che Audero aveva prestato giuramento ed era disponibile per vestira la maglia della nazionale dell'Indonesia, che lo ha convocato per le partite contro Australia e Bahrain insieme a Dean James e Joey Pelupessy, naturalizzati assieme a lui.

La gioia del portiere del Palermo

Il portiere, che nel mercato invernale è passato dal Como al Palermo, in un'intervista rilasciata a Goal.com ha parlato della chiamata di Thorir: "Due anni fa mi contattò con una videochiamata, si presentò e mi parlò della possibilità di giocare per l'Indonesia presentandomi il progetto. Ora ho ritenuto fosse il momento giusto e ho accettato. Io sono nato in Indonesia e ho vissuto i primi mesi della mia vita lì. Mio papà è indonesiano, i miei genitori sono molto contenti, soprattutto mio papà. Purtroppo non padroneggio la lingua benissimo. Dovrò prendere lezioni di indonesiano".

L'Indonesia in lizza per un posto ai Mondiali 2026

L'Indonesia è nel Gruppo C della terza fase delle Qualificazioni Mondiali 2026 ed occupa la terza posizione con 6 punti. Il Giappone è praticamente qualificato con 16 punti, otterrà il pass probabilmente già giovedì 20 marzo. Seguono Australia (7), Indonesia, Cina, Bahrain e Arabia Saudita (6). Classifica cortissima.