Patrick Kluivert riprende il suo giro del mondo: è diventato l’allenatore dell’Indonesia Patrick Kluivert torna a fare l’allenatore, anzi torna a fare il commissario tecnico. L’ex attaccante è stato ingaggiato dall’Indonesia, che proverà a qualificare ai Mondiali 2026. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Patrick Kluivert torna a fare l'allenatore, guiderà ancora una volta una nazionale e stavolta proverà a qualificarsi per i Mondiali. L'ex attaccante di Milan e Ajax è stato nominato Commissario Tecnico dell'Indonesia, che sta sognando una storica qualificazione. A marzo l'esordio di fuoco contro l'Australia.

Kluivert c.t. dell'Indonesia

L'Indonesia ci crede. Pensa di potersi qualificare per i Mondiali 2026. Per questo ha voltato pagina e dopo cinque anni ha cambiato allenatore esonerando Shin Tae-Yong. Il suo successore è Kluivert, che ha avuto un passato da calciatore di Milan e Barcellona e che vinse la Champions League con l'Ajax nel 1995. Autore di 40 gol in 79 partite con l'Olanda, ha iniziato presto a fare l'allenatore ed ha un curriculum da giramondo. La sua ultima esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor.

Kluivert è stato anche vice-allenatore dell'Olanda, per due anni, con Van Gaal, vice di Seedorf nella breve esperienza dell'ex rossonero al Camerun ed è stato c.t. di Curacao, in due momenti diversi, con risultati onesti. Ora l'occasione dell'Indonesia, che potrebbe vivere anche con Louis Van Gaal, che potrebbe affiancarlo ma non in vesti da allenatore o voci, ma da direttore tecnico della federcalcio indonesiana.

L'Indonesia sogna i Mondiali 2026

L'Indonesia punta a giocare i Mondiali 2026. La nazionale è già nella terza fase. L'ex presidente dell'Inter Thohir è il deus ex machina, ha scelto l'allenatore e ha nel tempo naturalizzato 15 calciatori, tutti di nascita olandesi – una mezza dozzina giocano in Olanda – compreso il fratello di Reijnders. La nazionale indonesiana, che tra le sue fila ha il calciatore del Venezia Idzes, è nel girone del Giappone, che è praticamente a un passo dalla qualificazione con una marcia incredibile.

La classifica dell'Indonesia nelle Qualificazioni

Dietro i nipponici c'è una classifica cortissima con cinque squadre in un punto. Una di queste volerà direttamente ai Mondiali, altre due giocheranno un ulteriore girone, le ultime saranno escluse. Va da sé che basta un nulla per perdere tutto. L'Indonesia a marzo giocherà con Australia, fuori casa, e Bahrain, mentre a giugno sfiderà Cina e Giappone, nella terra del Sol Levante. L'Indonesia ha disputato i Mondiali di calcio nel 1938, quando però aveva un'altra denominazione: perse come Indie orientali olandesi 6-0 contro l'Ungheria, poi finalista contro l'Italia di Pozzo.