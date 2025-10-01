Mbappé premiato come Man of The Match, il tabellone alle spalle si muove: c’è qualcosa che non va

Mbappé è stato premiato come ‘Man of The Match’ di Kairat Almaty-Real Madrid ma mentre sta facendo le foto di rito post-gara il tabellone alle spalle si muove: c’è qualcosa che non va.

Solo dopo l'intervento di un addetto del club spagnolo, il calciatore francese ha concluso la sua sessione di foto con il pallone della tripletta e il premio di MVP prima di rientrare negli spogliatoi.

Alle spalle dell'attaccante del Real c'erano due addetti che stavano mettendo a posto il tabellone e Mbappé, vedendo troppo movimento, si è preoccupato che potesse cadergli addosso.

Mbappé MVP contro il Kairat: tripletta e pallone a casa

Kylian Mbappé è stato protagonista assoluto della vittoria del Real Madrid in terra kazaka: tripletta per i numero 10 della Casa Blanca, che ha messo la sua firma sul secondo successo della squadra di Xabi Alonso in questa Champions League dopo quella all'esordio contro l'Olympique Marsiglia al Bernabeu.

Il Real Madrid reagisce con forza dopo la pesante sconfitta nel derby di Liga contro l'Atletico e si rilancia in Europa con un successo travolgente: la squadra di Xabi Alonso domina il Kairat vincendo 5-0, trascinata da una tripletta di Kylian Mbappé e dai sigilli di Camavinga e Brahim Díaz.

Un segnale di crescita importante per i Blancos, che tornano a mostrare il loro volto migliore. Per il Kairat, invece, arriva un’altra serata difficile: dopo il pesante ko subito a Lisbona contro lo Sporting, incassa un nuovo risultato pesante, pur vivendo comunque un momento storico contro uno dei club più prestigiosi del mondo.

Xabi Alonso guida la classifica della League Phase di Champions League a punteggio pieno dopo due giornate, insieme a Bayern Monaco e Inter, e sa benissimo che il Real Madrid può e deve ancora crescere e questo fa paura alle avversarie.