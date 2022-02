Mbappé causa della guerra folle tra PSG e Real Madrid: quanto guadagnerà in Spagna Kylian Mbappé tra presente e futuro: il calciatore è la causa della guerra folle tra PSG e Real Madrid, che si affrontano in un tesissimo doppio confronto negli ottavi di Champions League.

A cura di Vito Lamorte

Quello contro il Real Madrid per Kylian Mbappé non sarà un doppio confronto come tanti altri. L'attaccante del Paris Saint-Germain è al centro di un intrigo di mercato che va avanti ormai da mesi e che, ormai, sembra vicino alla risoluzione. Il calciatore francese ha fatto irruzione sui palcoscenici del calcio europeo nel 2016 con il Monaco qualche mese dopo passa al PSG, che vuole rinforzare il suo attacco con la giovane promessa del calcio francese per provare a vincere la Champions League.

Il ragazzo nato e cresciuto a Bondy è diventato presto un punto di riferimento per il club parigino e i suoi tifosi, ma non solo: Mbappé è il simbolo della nuova era del calcio transalpino e Nasser Al-Khelaifi lo vuole come simbolo della sua squadra per molti anni. Tutto questo andava a gonfie vele fino a pochi mesi fa ma qualcosa si è rotto: Kylian ha deciso di non accogliere l'offerta di rinnovo che era stata pensata per lui dal club e si è aperto uno squarcio all'interno del pianeta PSG.

Cosa succede a Parigi? Perché Mbappé non vuole rinnovare? Il calciatore non ha mai nascosto di voler provare anche nuove esperienze e l'arrivo di Lionel Messi ha velocizzato questo processo perché il classe 1998 si è sentito oscurato dalla stella argentina e da tutti gli altri big.

Sulle tracce di Mbappé c'è, da diverso tempo, il Real Madrid: il club spagnolo ha più volte fatto capire il suo interesse al calciatore ma il vero tentativo c'è stato nei giorni finali della sessione di mercato estiva del 2021. Il club di Florentino Perez ha fatto un'offerta al PSG di 180 milioni di euro ma il club francese ha rifiutato. Sia Leonardo che Al-Khelaifi hanno cercato in questi mesi l'accordo per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022 ma non ci sono stati passi avanti.

Le tensioni tra Paris e Real per questa vicenda hanno toccato picchi altissimi con le accuse da parte di Leonardo nei confronti del club spagnolo di avvicinare un calciatore ancora sotto contratto con un altro club ma c'è ancora apertissimo il duello sulla Superlega, dove le posizioni discordanti di Florentino Perez e Al-Khelaifi sul progetto.

Le offerte rifiutate la scorsa estate potrebbero non evitare la partenza di Mbappé, che secondo il giornale tedesco Bild si sarebbe accordato con il Real Madrid già a gennaio e l'operazione verrà ufficializzata solo al termine della stagione.

A causa dei rapporti tesi tra le due società, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport.es, non si è tenuta nemmeno la cena istituzionale la sera prima della gara tra le due delegazioni al Guy Savoy, considerato il miglior ristorante del mondo nel 2020.

Lo stipendio di Mbappé al Real Madrid: le cifre dell'offerta

Il passaggio di Kylian Mbappé alla Casa Blanca sembra ormai cosa fatta, nonostante dall'entourage del francese smentiscano ogni tipo di contatto o di accordo: l'attaccante campione del mondo con la sua nazionale nel 2018 in Russia dovrebbe percepire un ingaggio tra i 25-30 milioni netti all'anno più 40 di bonus alla firma del contratto con il Real, visto che arriverebbe al Santiago Bernabeu da free agent.

I prossimi mesi non dovrebbero riservare altre sorprese e Kylian Mbappé dovrebbe accasarsi a Madrid per i prossimi cinque anni, con un contratto fino al 30 giugno del 2027.